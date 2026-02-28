Nowy Super Meat Boy na kolejnej platformie. Symulator umierania także dla posiadaczy Nintendo Switch 2

18 lat temu ukazała się flashowa produkcja pod nazwą Meat Boy. Ta potem przerodziła się w wydany w 2010 roku pełnoprawny tytuł.

W tym roku zaś czeka nas kolejna odsłona przygód mięsnego chłopca. Tym razem przeniesiona w trzeci wymiar.

Super Meat Boy 3D także na Nintendo Switch 2

W pierwszym kwartale 2026 roku na rynku pojawi się Super Meat Boy 3D. Dotychczas wiedzieliśmy jedynie, że okazję do zabawy będą mieli posiadacze komputerów osobistych, a także konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Okazuje się jednak, że na tym nie koniec listy platform, na które wydana zostanie najnowsza pozycja od Teamu Meat.