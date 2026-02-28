Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy Super Meat Boy na kolejnej platformie. Symulator umierania także dla posiadaczy Nintendo Switch 2

Maciej Petryszyn
2026/02/28 19:00
0
0

18 lat temu ukazała się flashowa produkcja pod nazwą Meat Boy. Ta potem przerodziła się w wydany w 2010 roku pełnoprawny tytuł.

W tym roku zaś czeka nas kolejna odsłona przygód mięsnego chłopca. Tym razem przeniesiona w trzeci wymiar.

Super Meat Boy 3D
Super Meat Boy 3D

Super Meat Boy 3D także na Nintendo Switch 2

W pierwszym kwartale 2026 roku na rynku pojawi się Super Meat Boy 3D. Dotychczas wiedzieliśmy jedynie, że okazję do zabawy będą mieli posiadacze komputerów osobistych, a także konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Okazuje się jednak, że na tym nie koniec listy platform, na które wydana zostanie najnowsza pozycja od Teamu Meat.

Pojawił się bowiem nowy zwiastun, za pośrednictwem którego potwierdzono istnienie wersji również na konsolę Nintendo Switch 2. Przypomnijmy, że poprzednie odsłony cyklu także obecne były na platformach Nintendo – pierwszy Super Meat Boy w 2016 roku trafił na WiiU, a 2 lata później na Switcha, podczas gdy Super Meat Boy Forever już w dniu premiery w 2020 roku zameldowało się na NS.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie swój udział w produkcji potwierdził Steve Marcois, wokalista deathcore’owego zespołu Despised Icon z Kanady. Muzyk uczestniczy w tworzeniu ścieżki dźwiękowej Super Meat Boy 3D i, jak się okazuje, sam jest zapalonym graczem. Tym bardziej możliwość, by uczestniczyć przy tego typu projekcie, dała mu sporo radości.

Dla mnie jako dla zapalonego gracza z krwi i kości angaż w pracach nad ścieżką dźwiękową do Super Meat Boy 3D był prawdziwym zaszczytem. Nawet, jeżeli wystawiło to moją wytrwałość na próbę.

Zaczęliśmy prace nad tym utworem już 2 lata temu i jestem zachwycony rezultatem: udało nam się uchwycić emocje stojące za tą opowieścią. Mam nadzieję, że nasze wysiłki wybrzmią w tej muzyce, a wy będziecie cieszyć się grą tak bardzo, jak ja.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/18238-super-meat-boy-3d-will-also-be-released-on-switch-2

News
platformówka
3D
Headup Games
Team Meat
Switch 2
Nintendo Switch 2
Super Meat Boy 3D
