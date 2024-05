Oferta PlayStation Plus już znana. Sony zaskakuje i doda 13 nowych gier w PS Plus Extra i Premium

Wielkimi krokami nadchodzi Days of Play, czyli coroczne święto dla użytkowników PlayStation, które oferuje atrakcyjne zniżki na gry, sprzęt, czy abonament PlayStation Plus. Sony właśnie ujawniło pełne szczegóły nadchodzących atrakcji, w tym o dzień wcześniej niż zawsze, zdradzając pełną listę gier, które zostaną udostępnione w PS Plus w następnym miesiącu. Dla posiadaczy droższych wersji subskrypcji firma przygotowała inne atrakcje, w tym aż 12 nowych gier, które już wkrótce znajdziecie w katalogu PS Plus Extra i Premium.

Podczas Days of Play Sony wypuści także aż 13 nowych gier w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Wśród tytułów dostępnych w ramach abonamentu znajdzie się także sporo tytułów dla PlayStation VR2, jak również jedna gra wersją próbną.

W ofercie PlayStation Plus na czerwiec znajdą się trzy gry. Będą to SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever, czyli symulator wrestlingu od studia Yuke’s, a także Streets of Rage 4, czyli najnowsza odsłona popularnej serii beat ’em upów. Wszystkie wspomniane produkcje dostępne będą od następnego wtorku, czyli 4 czerwca.

Użytkownicy PS Plus Extra jeszcze w maju będą mogli zagrać w dwie dodatkowe gry, czyli docenioną grę niezależną Dredge, a także LEGO Marvel Super Heroes 2. W pierwszej połowie czerwca oferta zostanie wzbogacona o Cricket 24, a także Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition.

PlayStation Plus Extra – dodatkowe gry w ramach Days of Play

29 maja - Dredge (PS4, PS5)

31 maja - Lego Marvel Super Heroes 2 (PS4)

5 czerwca - Cricket 24 (PS4, PS5)

7 czerwca - Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (PS4, PS5)

Z kolei posiadacze najdroższego abonamentu, czyli PlayStation Plus Premium w ramach katalogu klasyk będą mogli zagrać w trzy dodatkowe gry. Będą to Tomb Raider Legend, Star Wars: The Clone Wars oraz Sly Cooper and the Thievius Raccoonus. Subskrybenci PS Plus Premium będą mogli zagrać także w darmową wersję próbną gry WWE 2K24, która dostępna będzie na PlayStation 4 i PlayStation 5 już od 29 maja.

PlayStation Plus Premium – dodatkowe gry w ramach Days of Play

11 czerwca - Tomb Raider Legend

11 czerwca - Star Wars: The Clone Wars

11 czerwca - Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Użytkownicy PlayStation Plus Premium już od 6 czerwca będą mogli zagrać również w pięć gier na PS VR2. Będą to m.in. Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, czy dwie części The Walking Dead: Saints & Sinners.

PlayStation Plus Premium – dodatkowe gry dla PS VR2 w ramach Days of Play