Oferta Epic Games Store wyciekła. Za tydzień otrzymamy kolejne dwie darmowe gry

Niezawodny w przeciekach serwis Dealabs ujawnił listę gier, które Epic Games zaplanowało na przyszły tydzień do swojego darmowego rozdawnictwa. Już dzisiaj równo o 17:00 odbierzecie dwie kolejne gry – ogłoszone wcześniej ToeJam & Earl: Back in the Groove!, a także nieujawniony wcześniej przez Epic Games Store polski horror Darkwood. Pełne szczegóły oferty znajdziecie w tym miejscu.

Epic Games Store – wyciek kolejnych darmowych gier

W kolejny czwartek na klientów sklepu czekają kolejne dwie gry do odebrania za darmo. Pierwszą z nich jest Evoland Legendary Edition, czyli kompilacja dwóch przygodowych gier RPG, wydana w 2019 roku. Fani fabularnych produkcji ucieszą się również na wieść, że w ofercie znajdzie się także Fallout 3: Game of the Year Edition, czyli pełne wydanie kultowej gry Bethesdy, zawierające wszystkie wydane dodatki.