Of Ash and Steel opóźnione. RPG dla fanów Wiedźmina 3 i Gothica ma nową datę premiery

Mikołaj Ciesielski
2025/10/28 17:15
Na szczęście na produkcję studia Fire & Frost nie będzie trzeba czekać zbyt długo.

Dwa tygodnie temu na Steam udostępniono wersję demo Of Ash and Steel. Wówczas ogłoszono również datę premiery nowego RPG w stylu klasycznych gier fantasy. Okazuje się jednak, że fani Wiedźmina 3 i Gothica będą musieli poczekać nieco dłużej na produkcję studia Fire & Frost.

Twórcy Of Ash and Steel potrzebują więcej czasu. Opóźniono premierę nowego RPG

W opublikowanym kilka dni temu komunikacie twórcy poinformowali bowiem, że ich gra nie zadebiutuje na rynku 6 listopada 2025 roku, jak pierwotnie planowano. Deweloperzy ze studia Fire & Frost potrzebują bowiem nieco więcej czasu na wyeliminowanie błędów wykrytych w trakcie wewnętrznych testów. Na szczęście zainteresowani gracze nie będą musieli czekać zbyt długo, ponieważ nową datę premiery Of Ash and Steel wyznaczono na 24 listopada 2025 roku.

Ogłoszenie daty premiery było jednym z najbardziej ekscytujących i stresujących momentów podczas prac nad grą, ponieważ w głębi duszy obawialiśmy się, że coś takiego może się wydarzyć w ostatniej chwili. I tak się stało! Mamy nadzieję, że nie zaplanowaliście jeszcze urlopów na czas premiery. Szczerze przepraszamy za to niewielkie opóźnienie i mamy nadzieję, że zrozumiecie naszą decyzję – czytamy we wpisie opublikowanym przez studio Fire & Frost.

Na koniec warto przypomnieć, że Of Ash and Steel zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Wspomniana produkcja będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy). Zgodnie z zapowiedziami w produkcji studia Fire & Frost nie znajdziemy znaczników, a sam tytuł ma „ponownie odkryć radość z eksplorowania” wśród graczy.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/2893820/view/545623964650570232

Tagi:

News
data premiery
RPG
opóźnienie
fantasy
TPP
otwarty świat
TinyBuild Games
opóźnienie premiery
Of Ash and Steel
Fire & Frost
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:19

I dobrze. Zawsze chętnie powitam RPG inspirowany Gothic. Zwłaszcza kiedy Gothic Remake zapowiada się tragicznie. 

Ale niestety mieliśmy już 2 edycje dema i za każdym razem gra była tragiczna pod względem systemu walki i paru innych. Wg mnie minimum to poprawienie walki żeby ten projekt miał jakiekolwiek szanse. 




