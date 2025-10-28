Of Ash and Steel opóźnione. RPG dla fanów Wiedźmina 3 i Gothica ma nową datę premiery

Na szczęście na produkcję studia Fire & Frost nie będzie trzeba czekać zbyt długo.

Dwa tygodnie temu na Steam udostępniono wersję demo Of Ash and Steel. Wówczas ogłoszono również datę premiery nowego RPG w stylu klasycznych gier fantasy. Okazuje się jednak, że fani Wiedźmina 3 i Gothica będą musieli poczekać nieco dłużej na produkcję studia Fire & Frost.

Twórcy Of Ash and Steel potrzebują więcej czasu. Opóźniono premierę nowego RPG

W opublikowanym kilka dni temu komunikacie twórcy poinformowali bowiem, że ich gra nie zadebiutuje na rynku 6 listopada 2025 roku, jak pierwotnie planowano. Deweloperzy ze studia Fire & Frost potrzebują bowiem nieco więcej czasu na wyeliminowanie błędów wykrytych w trakcie wewnętrznych testów. Na szczęście zainteresowani gracze nie będą musieli czekać zbyt długo, ponieważ nową datę premiery Of Ash and Steel wyznaczono na 24 listopada 2025 roku.