Najbardziej tajemnicze zakończenie filmu science fiction. Po 16 latach fani nadal o nim dyskutują

Widzowie wciąż nie są do końca zgodni, co ostatecznie zobaczyli.

Minęło 16 lat od kiedy do kin trafiła Incepcja, jeden z najważniejszych filmów w karierze Christophera Nolana. Widowisko z Leonardo DiCaprio zachwyciło rozmachem, skomplikowaną konstrukcją fabuły i zakończeniem, które do dzisiaj wywołuje dyskusje wśród widzów. Incepcja – nawet po 16 latach fani wciąż dyskutują o tym zakończeniu Christopher Nolan od początku kariery udowadniał, że ambitne koncepcje można połączyć z atrakcyjnym kinem dla szerokiej publiczności. Już w takich produkcjach jak Memento, Prestiż oraz trylogia o Mrocznym Rycerzu reżyser wykorzystywał popularne gatunki do opowiadania o pamięci, tożsamości, poświęceniu i granicach ludzkiej percepcji.

Największym sprawdzianem tej formuły okazała się jednak Incepcja. Film zadebiutował w amerykańskich kinach 16 lipca 2010 roku, dwa lata po ogromnym sukcesie Mrocznego Rycerza. W obsadzie znaleźli się: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, Michael Caine, Marion Cotillard oraz Ken Watanabe. Głównym bohaterem filmu jest Dom Cobb, zawodowy ekstraktor specjalizujący się w wykradaniu informacji z podświadomości śpiących ludzi. Wraz ze swoim zespołem przenika do snów wpływowych osób, aby zdobywać ukryte sekrety i sprzedawać je zainteresowanym klientom. Tym razem Cobb otrzymuje jednak zupełnie inne zadanie. Zamiast wykraść pomysł, ma umieścić go w umyśle wybranej osoby. W zamian otrzymuje obietnicę oczyszczenia swojej przeszłości i możliwość powrotu do dzieci. Bohater kompletuje więc zespół specjalistów, który musi stworzyć wielopoziomowy sen i doprowadzić do sytuacji, w której zaszczepiona myśl zostanie uznana przez ofiarę za jej własną. Wraz z kolejnymi poziomami snu fabuła staje się coraz bardziej skomplikowana. Czas płynie w nich z różną prędkością, a bohaterowie muszą jednocześnie realizować plan, kontrolować własną podświadomość i pamiętać, w której warstwie rzeczywistości aktualnie się znajdują. Właśnie ta konstrukcja uczyniła Incepcję jednym z najbardziej charakterystycznych filmów science fiction XXI wieku. Najwięcej dyskusji wywołała finałowa scena filmu. Po wykonaniu zadania Cobb wraca do domu i ponownie spotyka swoje dzieci. Zanim do nich podchodzi, wprawia w ruch niewielki bączek, który ma pomóc mu ustalić, czy znajduje się w rzeczywistości, czy nadal śni.

GramTV przedstawia:

W realnym świecie przedmiot powinien po pewnym czasie się przewrócić. We śnie może obracać się bez końca. Kamera przez chwilę obserwuje wirującego bączka, lecz Cobb przestaje zwracać na niego uwagę i odchodzi w stronę dzieci. Ekran robi się czarny, zanim widzowie mogą zobaczyć ostateczny rezultat testu. Scena przez lata była analizowana klatka po klatce. Jedni widzowie uznają, że lekkie zachwianie przedmiotu zapowiada jego upadek i potwierdza powrót bohatera do rzeczywistości. Inni są przekonani, że Cobb nadal znajduje się w jednym z poziomów snu. Najważniejsze może być jednak to, że sam bohater nie chce już poznać odpowiedzi. Jego przemiana polega na porzuceniu obsesyjnej potrzeby kontrolowania rzeczywistości. Cobb wybiera życie z rodziną, nawet jeżeli nie ma pewności, czy otaczający go świat jest prawdziwy. Christopher Nolan przyznawał, że sednem zakończenia nie jest techniczne rozstrzygnięcie, czy bohater śni. Kluczowe znaczenie ma fakt, że Cobb zaakceptował własną rzeczywistość i przestał ją kwestionować. Istnieją również argumenty przemawiające za tym, że finał rozgrywa się w prawdziwym świecie. Michael Caine zdradził, że Nolan tłumaczył mu podczas pracy nad filmem, iż sceny z udziałem jego bohatera przedstawiają rzeczywistość. Ponieważ profesor Miles pojawia się w zakończeniu, może to oznaczać, że Cobb naprawdę wrócił do domu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.