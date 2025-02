Czy to Koń trojański? Nowe zdjęcia z planu Odysei Christophera Nolana

W mieście Ajt Bin Haddu w Maroku trwają przygotowania do rozpoczęcia zdjęć do The Odyssey, czyli nowego filmu Christophera Nolana. Dopiero co informowaliśmy, że w produkcji nie zabraknie mitologicznych postaci i reżyserowi udało się nawet uzyskać pozwolenie, aby kręcić sceny w historycznym miejscu. Nolan znany jest ze swojego podejścia, aby na planie filmowym korzystać z praktycznych efektów specjalnych i prawdziwych scenografii. Możemy więc oczekiwać, że CGI zostanie ograniczone do minimum, więc wszystkie wielkie bitwy rozegrają się na planie. Wspomniane marokańskie miasto ma zostać przemienione w Troję, więc fani greckiej mitologii mogą spodziewać się ukazania wojny trojańskiej. Nie może również zabraknąć słynnego konia trojańskiego i wydawało się, że już pojawił się na planie filmu.

The Odyssey – statua ogromnego konia na planie nowego filmu Christophera Nolana

Nie ma wątpliwości, że jeżeli faktycznie w The Odyssey zostanie pokazany koń trojański, to zostanie on zbudowany przez ekipę filmową. Christopher Nolan Art & Updates to konto w serwisie X, które dzieli się nowymi szczegółami nadchodzącej produkcji brytyjskiego reżysera. Twórca ma swój kontakt w Maroku, dzięki któremu możemy zobaczyć nowe zdjęcia z planu Odysei. Na pierwszym z ujęć możemy zobaczyć wielkiego konia z zakrytym łbem, który wyraźnie wykonany jest z metalu, mosiądzu lub innego podobnego surowca. Od razu pojawiły się spekulacje, że to słynny koń, który doprowadził do upadku Troi.

