Znamy szczegóły nowego filmu Christophera Nolana. To będzie epicka produkcja

W takim projekcie brytyjski reżyser jeszcze nigdy nie pracował. Wszystko to przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii IMAX.

Universal Pictures zrobiło wszystkim fanom twórczości Christophera Nolana nie lada niespodziankę na święta. Wytwórnia ujawniła pierwsze szczegóły nowego filmu brytyjskiego reżysera, który zatytułowany został The Odyssey. Tym razem twórca Oppenheimera i Incepcji bierze się za grecką mitologię, a konkretniej za słynną wojnę trojańską i tragicznej podróż Odyseusza do domu. Będzie to adaptacja słynnego poematu epickiego stworzonego przez Homera około VIII wieku p.n.e.

Christopher Nolan nakręci adaptację Odysei Homera

Kolejny film Christophera Nolana The Odyssey to epicki film akcji oparty na mitach, nakręcony na całym świecie przy użyciu zupełnie nowej technologii filmowej IMAX. Film po raz pierwszy przenosi sagę Homera na ekrany kin IMAX i wchodzi do kin na całym świecie 17 lipca 2026 r.

