"Odszedł jeden z lwów". Tak Hollywood żegna Roberta Redforda

Wyrazy smutku i nostalgii pojawiły się w sieci. Wszystko za sprawą śmierci legendarnego aktora.

Jedną z pierwszych osób, które oddały mu hołd, była jego wieloletnia przyjaciółka Jane Fonda.

Jak informowaliśmy wcześniej , wielka gwiazda kina, Robert Redford, zmarł we wtorek w wieku 89 lat. Odszedł człowiek, którego kino uczyniło symbolem elegancji, niezależności i wiary w sztukę. Z Hollywood napływają wyrazy smutku.

Nie mogę przestać płakać. Wiele dla mnie znaczył, był pięknym człowiekiem pod każdym względem – wyznała.

Głos zabrała także była pierwsza dama USA. Hillary Clinton podkreśliła:

Zawsze podziwiałam Roberta Redforda – nie tylko za legendarną karierę jako aktora i reżysera, ale także za to, co przyszło później. Był orędownikiem wartości progresywnych – dbał o ochronę środowiska i dostęp do sztuki. Tworzył przestrzeń dla nowych pokoleń filmowców. Był prawdziwą amerykańską ikoną.

Z kolei Meryl Streep, partnerka Redforda z filmu Pożegnanie z Afryką, powiedziała wprost:

Odszedł jeden z lwów. Spoczywaj w pokoju, mój drogi przyjacielu.

Twórca horrorów Stephen King zauważył, że Redford był „częścią nowego i ekscytującego Hollywood w latach 70. i 80.”, a Antonio Banderas nazwał go „ikoną kina w każdym znaczeniu tego słowa”. Z kolei James Gunn wspominał jego filmy, które kształtowały jego młodość.

Był wybitną gwiazdą filmową i będzie nam go bardzo brakowało. Spoczywaj w pokoju, Robercie.

Reżyser Ron Howard przypomniał, że Redford nie tylko grał i reżyserował, ale przede wszystkim stworzył przestrzeń dla innych: