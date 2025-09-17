"Odszedł jeden z lwów". Tak Hollywood żegna Roberta Redforda

Wyrazy smutku i nostalgii pojawiły się w sieci. Wszystko za sprawą śmierci legendarnego aktora.
Jak informowaliśmy wcześniej, wielka gwiazda kina, Robert Redford, zmarł we wtorek w wieku 89 lat. Odszedł człowiek, którego kino uczyniło symbolem elegancji, niezależności i wiary w sztukę. Z Hollywood napływają wyrazy smutku.
Hollywood żegna Roberta Redforda
Jedną z pierwszych osób, które oddały mu hołd, była jego wieloletnia przyjaciółka Jane Fonda.
Nie mogę przestać płakać. Wiele dla mnie znaczył, był pięknym człowiekiem pod każdym względem – wyznała.
Głos zabrała także była pierwsza dama USA. Hillary Clinton podkreśliła:
Zawsze podziwiałam Roberta Redforda – nie tylko za legendarną karierę jako aktora i reżysera, ale także za to, co przyszło później. Był orędownikiem wartości progresywnych – dbał o ochronę środowiska i dostęp do sztuki. Tworzył przestrzeń dla nowych pokoleń filmowców. Był prawdziwą amerykańską ikoną.
Z kolei Meryl Streep, partnerka Redforda z filmu Pożegnanie z Afryką, powiedziała wprost:
Odszedł jeden z lwów. Spoczywaj w pokoju, mój drogi przyjacielu.
Twórca horrorów Stephen King zauważył, że Redford był „częścią nowego i ekscytującego Hollywood w latach 70. i 80.”, a Antonio Banderas nazwał go „ikoną kina w każdym znaczeniu tego słowa”. Z kolei James Gunn wspominał jego filmy, które kształtowały jego młodość.
Był wybitną gwiazdą filmową i będzie nam go bardzo brakowało. Spoczywaj w pokoju, Robercie.
Reżyser Ron Howard przypomniał, że Redford nie tylko grał i reżyserował, ale przede wszystkim stworzył przestrzeń dla innych:
Był niezwykle wpływową postacią świata kultury. Dzięki niemu i festiwalowi Sundance kino niezależne w Ameryce dostało potężny impuls do rozwoju.
GramTV przedstawia:
Również gubernator stanu Utah, Spencer Cox, przywołał jego więź z tym miejscem:
Robert Redford pokochał nasze krajobrazy i stworzył dziedzictwo, które uczyniło Utah domem dla kreatywności. Poprzez festiwal Sundance i ochronę przyrody dzielił się naszym stanem ze światem.
Prezydent USA Donald Trump także wspomniał Redforda:
Był taki okres, że nikt nie był od niego lepszy. Uważam, że był wspaniały.
Redford pozostanie w pamięci jako Johnny Hooker ze Żądła, dziennikarz Woodward z Wszystkich ludzi prezydenta i wielu innych niezapomnianych ról. Odszedł aktor, który sam stał się historią kina.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!