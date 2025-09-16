Robert Redford nie żyje. Odeszła ikona Hollywood

Żegnamy jednego z największych aktorów.

Świat kina stracił jedną ze swoich największych ikon. Robert Redford, aktor, reżyser i producent, a także założyciel Festiwalu Filmowego w Sundance, zmarł w wieku 89 lat. Informację o jego śmierci przekazała New York Timesowi Cindi Berger, szefowa agencji Rogers & Cowan PMK, która oświadczyła, że artysta „odszedł we śnie”. Nie ujawniono przyczyny zgonu. Robert Redford nie żyje Robert Redford przez dekady pozostawał jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w historii kina. Sławę przyniosły mu role w takich klasykach jak Butch Cassidy i Sundance Kid, Tacy byliśmy, Żądło, Trzy dni Kondora czy Wszyscy ludzie prezydenta. W latach 70. był niekwestionowaną gwiazdą Hollywood, a przez trzy lata z rzędu zajmował pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych aktorów amerykańskiego box office’u.

Jego ostatnim występem filmowym była niewielka rola w Avengers: Koniec gry, w której ponownie wcielił się w sekretarza Alexandra Pierce’a. Wcześniej zachwycał publiczność między innymi w „Piknik z niedźwiedziami, Nasze noce oraz Gentleman z rewolwerem. Jako producent i reżyser angażował się także w telewizję, ostatnio pracując przy serialu „Dark Winds” stacji AMC. W szczytowym okresie kariery niewielu mogło równać się z jego ekranową charyzmą. Krytycy porównywali jego status do ikon pokroju Gary’ego Coopera, Gregory’ego Pecka czy Steve’a McQueena, a jego urok i charakterystyczny blond włos przyczyniły się do kreowania wizerunku hollywoodzkiego amanta. Redford swoją karierę rozpoczął pod koniec lat 50., grając w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak Perry Mason czy Strefa mroku, oraz na deskach nowojorskich teatrów. Przełom przyniósł mu film Wojenne polowanie z 1962 roku, a światową sławę zapewniła rola Sundance Kida w Butch Cassidy i Sundance Kid u boku Paula Newmana.

W 1980 roku Redford zaskoczył świat, zdobywając Oscara za reżyserię filmu Zwyczajni ludzie. Sukces ten stał się początkiem jego drugiej kariery, tym razem za kamerą. W kolejnych latach stworzył takie filmy jak Rzeka życia, Quiz Show czy Legenda o Bagger Vance. Wiele z jego dzieł opowiadało o upadku i próbie odkupienia, tematach, które często kontrastowały z jego wizerunkiem „złotego chłopca” Hollywood. Nie mniej istotnym dziedzictwem Redforda pozostaje Sundance Film Institute, który założył w 1981 roku w górach stanu Utah. Z małego laboratorium filmowego projekt rozrósł się do rangi najważniejszego festiwalu filmów niezależnych w Stanach Zjednoczonych, promując setki młodych twórców i stając się kuźnią talentów dla całego świata. Sundance to tylko jedno z jego naprawdę niezwykłych dokonań. Jeśli spojrzeć na całokształt jego pracy jako producenta, reżysera i aktora, niewiele jest osób, które tak całkowicie poświęciły się swoim ideałom jak Bob Redford – powiedział Frank Pierson, były prezes Amerykańskiej Akademii Filmowej. Redford był znany również ze swojego zaangażowania społecznego i ekologicznego, szczególnie w działania na rzecz ochrony przyrody Alaski przed ekspansją przemysłu naftowego. Często wypowiadał się krytycznie o polityce, podkreślając, że już jako trzynastolatek poczuł nieufność wobec establishmentu, kiedy podczas ceremonii wręczenia nagród sportowych uścisnął dłoń ówczesnego senatora Richarda Nixona. Robert Redford pozostawił po sobie żonę Sibylle Szaggars, dwoje dzieci i kilkoro wnuków. Jego dorobek i wpływ na świat filmu będą żyć jeszcze przez wiele pokoleń.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.