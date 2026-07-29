Odświeżona trylogia Dragon Age? Były producent BioWare wyjaśnia, dlaczego to mało prawdopodobne

Jak wiemy, za kadencji Darraha do niczego takiego nie doszło. Współtwórca cyklu uważa zresztą, że w ogóle może do tego nie dojść. W przypadku Mass Effecta sprawa była o tyle prosta, że ten we wszystkich trzech odsłonach działał na Unreal Engine 3, co ułatwiało zadanie. Tymczasem dwie pierwsze części Dragon Age’a powstały na stworzonym przez samo BioWare silniku Aurora, przez co odświeżenie ich w taki sam sposób jest praktycznie wykluczony. Zamiast tego de facto trzeba byłoby stworzyć obie produkcje zupełnie od nowa, a na to w Electronic Arts niekoniecznie musi być chęć.

W BioWare nie ma już właściwie nikogo, kto rozumiałby silnik Aurora. Co więcej, poza BioWare też nie ma już praktycznie nikogo, kto by go rozumiał. W przeciwieństwie do Mass Effect, który działał na Unrealu... nie ma firm zewnętrznych, które mogłyby w tym pomóc.

EA nie przepada za zwiększaniem zatrudnienia, więc gdyby miało do tego dojść, musiałoby się to odbyć pod skrzydłami BioWare. A to oznacza, że ci ludzie nie pracowaliby nad niczym innym – przyznaje Darrah.