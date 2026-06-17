Ten RPG od BioWare skończył właśnie 24 lata. Bez niego Baldur's Gate 3 i Wiedźmin mogłyby wyglądać zupełnie inaczej

Neverwinter Nights nie jest dziś tak pamiętane jak największe hity BioWare, ale jego wpływ na branżę okazał się ogromny.

Jak przypomina ComicBook.com , gra pozwalała stworzyć własnego bohatera i wyruszyć w przygodę osadzoną w uniwersum Forgotten Realms. Była naturalnym rozwinięciem pomysłów znanych z pierwszych części Baldur's Gate, ale jednocześnie wprowadzała rozwiązania, które wyprzedzały swoją epokę.

18 lipca 2002 roku zadebiutowało Neverwinter Nights od BioWare. Dla wielu graczy był to po prostu kolejny RPG osadzony w świecie Dungeons & Dragons. Z perspektywy czasu widać jednak, że produkcja miała znacznie większe znaczenie dla całej branży gier, niż mogło się wówczas wydawać.

Jednym z największych atutów Neverwinter Nights był rozbudowany tryb sieciowy. Produkcja pozwalała dziesiątkom graczy jednocześnie przemierzać wspólny świat fantasy i uczestniczyć w przygodach inspirowanych papierowymi sesjami Dungeons & Dragons. Dla wielu osób była to zapowiedź tego, co kilka lat później stało się standardem za sprawą World of Warcraft i rozwoju gatunku MMORPG.

Jeszcze większe znaczenie miał jednak dołączony do gry zestaw narzędzi Aurora Toolset. Dzięki niemu gracze mogli tworzyć własne kampanie, lokacje, questy i scenariusze, a następnie udostępniać je innym użytkownikom. Dziś takie rozwiązania kojarzą się z Minecraftem, Robloxem czy Super Mario Makerem, ale ponad 20 lat temu było to prawdziwe novum.

Wpływ Neverwinter Nights wykraczał jednak daleko poza samą społeczność moderską. Silnik Aurora stał się fundamentem dla kolejnych produkcji BioWare. Jego zmodyfikowana wersja posłużyła między innymi do stworzenia Star Wars: Knights of the Old Republic, a podczas prac nad Dragon Age: Początek deweloperzy wykorzystywali rozwiązania wypracowane właśnie przy Neverwinter Nights. Co ciekawe, z technologii korzystali także przyszli twórcy Wiedźmina. Wczesne etapy prac nad pierwszą grą CD Projekt RED były oparte właśnie na silniku Aurora, który został później mocno zmodyfikowany na potrzeby produkcji.

Dziś Neverwinter Nights nie jest wymieniane tak często jak Baldur's Gate, Mass Effect czy Dragon Age, ale bez tej gry historia RPG-ów mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. To jeden z tych tytułów, których wpływ na branżę okazał się znacznie większy niż ich popularność. A jeśli nigdy nie mieliście okazji zagrać w ten klasyk, nadal możecie to nadrobić. Odświeżona Enhanced Edition jest dostępna na współczesnych komputerach i konsolach, przypominając o czasach, gdy BioWare dopiero budowało swoją legendę. Co ciekawe, zapowiedziano także powrót sequela w tej formie.