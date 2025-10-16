Odświeżona, klasyczna układanka na szczegółowej prezentacji. Lumines Arise z nowym materiałem

Kultowa układanka, Lumines, powraca na ekrany za sprawą współpracy Enhance i Monstars. Poza odświeżonymi efektami wizualnymi i ścieżką dźwiękową, gracze mogą liczyć na szereg nowych trybów i mechanik. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie mechaniki Burst, która polega na czasowym zamrażaniu bloków.

Jeśli zaś chodzi o tryby, Journey będzie prowadzić graczy bez narracji. Dla weteranów gatunku przewidziano natomiast Survival, w którym zadaniem jest przejście przez wszystkie etapy bez żadnych przerw, a wyniki osiągane w tym trybie będą śledzone za pomocą rankingów. Dla tych, którzy wolą szlifować swoje umiejętności lub rywalizować, dostępne będą także inne warianty.

Gracze będą mogli brać udział w misjach treningowych, podejmować się wyzwań, a także tworzyć własne, spersonalizowane listy etapów. W kontekście rywalizacji, pojawi się tryb Burst Battle, który umożliwia starcia zarówno ze sztuczną inteligencją, jak i innymi graczami. Dodatkowo wprowadzono tryb Dig Down, który stawia przed graczami zadanie nieustannego usuwania bloków.