Odświeżona, klasyczna układanka na szczegółowej prezentacji. Lumines Arise z nowym materiałem

Pod koniec sierpnia poznaliśmy datę premiery Lumines Arise. Tytuł stanowi „reinterpretację” klasycznej układanki Lumines. Teraz twórcy ujawnili szczegóły trybów Burst, Journey oraz Challenge Missions w nowym materiale poświęconym nadchodzącej grze.
Lumines Arise ujawnia tryby gry
Kultowa układanka, Lumines, powraca na ekrany za sprawą współpracy Enhance i Monstars. Poza odświeżonymi efektami wizualnymi i ścieżką dźwiękową, gracze mogą liczyć na szereg nowych trybów i mechanik. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie mechaniki Burst, która polega na czasowym zamrażaniu bloków.
Jeśli zaś chodzi o tryby, Journey będzie prowadzić graczy bez narracji. Dla weteranów gatunku przewidziano natomiast Survival, w którym zadaniem jest przejście przez wszystkie etapy bez żadnych przerw, a wyniki osiągane w tym trybie będą śledzone za pomocą rankingów. Dla tych, którzy wolą szlifować swoje umiejętności lub rywalizować, dostępne będą także inne warianty.
Gracze będą mogli brać udział w misjach treningowych, podejmować się wyzwań, a także tworzyć własne, spersonalizowane listy etapów. W kontekście rywalizacji, pojawi się tryb Burst Battle, który umożliwia starcia zarówno ze sztuczną inteligencją, jak i innymi graczami. Dodatkowo wprowadzono tryb Dig Down, który stawia przed graczami zadanie nieustannego usuwania bloków.
Wyrusz w podróż przez ponad 30 synestetycznych, sensorycznych poziomów – od bujnych dżungli, przez tętniące życiem ulice Tokio po bardziej surrealistyczne lokalizacje. Dopasowuj bloki i twórz szalone kombinacje dzięki zupełnie nowej mechanice Burst. Urozmaicaj rozgrywkę różnorodnymi trybami dla jednego gracza i wyzwaniami. Możesz też zmierzyć się ze znajomymi lub nieznajomymi w rozgrywkach online.
Niezależnie od tego, czy chcesz się nakręcić, czy wyluzować, czy to twój pierwszy kontakt z tą serią, czy jesteś weteranem, czy masz godzinę, czy tylko pięć minut, czy chcesz grać solo, ze znajomymi, czy rzucić wyzwanie nieznajomym, czy chcesz grać w opcjonalnym trybie VR lub z oszałamiającą rozdzielczością 4K – Lumines Arise to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników gier logicznych. – brzmi opis gry.
Lumines Arise ma trafić do sprzedaży 11 listopada 2025 roku. Gra będzie dostępna na konsoli PlayStation 5 oraz na PC.
