Embark słucha fanów. Gracze ARC Raiders dostaną zwrot za drogie przedmioty kosmetyczne

Patrycja Pietrowska
2025/11/12 17:30
Pojawił się też tryb dla duetów.

Gracze ARC Raiders mogą spodziewać się kolejnych nowości. Embark Studios zareagowało na opinie społeczności, ogłaszając wprowadzenie dwóch zmian, wynikających z sugestii fanów.

ARC Raiders – twórcy wprowadzają tryb duo i obniżają ceny przedmiotów kosmetycznych

Najważniejszą nowością jest natychmiastowe wdrożenie funkcji dobierania graczy w dwuosobowych zespołach, czyli trybu duo. Wcześniej system matchmakingu dzielił graczy jedynie na zespoły trzyosobowe lub na graczy solo. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Embark Studios, system ten będzie teraz priorytetowo łączył duety z innymi duetami.

Studio ustosunkowało się również do krytyki, która dotyczyła wysokich cen przedmiotów kosmetycznych. W odpowiedzi na zażalenia graczy deweloperzy ogłosili, że koszty niektórych wirtualnych elementów zostaną obniżone. Zmiany te wejdą w życie już jutro, 13 listopada. Co istotne, osoby, które zakupiły te elementy wcześniej, po wyższych stawkach, otrzymają zwrot różnicy w walucie gry w ciągu nadchodzącego tygodnia.

W ARC Raiders rozgrywka toczy się zarówno na powierzchni opanowanej przez śmiercionośne maszyny, jak i w tętniącej życiem, podziemnej dzielnicy znanej jako Speranza. Wytwarzaj, naprawiaj i ulepszaj sprzęt w swoim bezpiecznym warsztacie, a potem wyrusz na powierzchnię w poszukiwaniu szczątków zniszczonego, lecz pięknego świata. Graj w pojedynkę lub w trzyosobowej drużynie, stale uważając na niebezpieczne maszyny ARC i nieprzewidywalnych ocalałych. Tylko od ciebie zależy, jakim łupieżcą będziesz i jak daleko zajdziesz. – brzmi opis gry.

Przypomnijmy, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamerant.com/arc-raiders-duos-mode-lower-skin-prices/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

