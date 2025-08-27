Znamy datę premiery Lumines Arise. Demo gry logicznej dostępne za darmo, ale tylko przez chwilę

Lumines Arise z datą premiery i darmową wersją demonstracyjną.
Fani gier logicznych mogą zacierać ręce. Lumines Arise zadebiutuje szybciej, niż początkowo planowano. Wraz z ogłoszeniem daty premiery, udostępniono bezpłatne, ograniczone czasowo demo.
Demo Lumines Arise już na PlayStation 5 i PC
Na blogu PlayStation pojawiły się informacje związane z Lumines Arise. Przede wszystkim, poznaliśmy datę premiery gry, która została ustalona na 11 listopada 2025 roku. Ponadto gracze otrzymali darmowe demo na PlayStation 5 i PC (Steam).
Od chwili, gdy po raz pierwszy ogłosiliśmy Lumines Arise podczas State of Play w czerwcu, jesteśmy zasypywani tym samym pytaniem od fanów: kiedy pojawi się demo?! Odpowiedź brzmi… właśnie teraz! Możecie zagrać w limitowane czasowo demo Lumines Arise na PlayStation 5 już teraz, aż do 3 września, wypróbować trzy etapy dla jednego gracza oraz pomóc nam w testach sieciowych zupełnie nowego trybu wieloosobowego Burst Battle. – czytamy na blogu.
Wystartowała również przedsprzedaż wersji Standard lub Digital Deluxe. Ta druga zawiera pełną wersję Lumines Arise oraz cztery ekskluzywne awatary w grze.
Oszałamiająca, diabelsko uzależniająca reinterpretacja klasycznej układanki Lumines od twórców Tetris Effect: Connected. Dźwięk pulsuje przez twoje ciało, umysł i każdy blok, który układasz, wyzwalając olśniewające wizualizacje zsynchronizowane z porywającym rytmem eklektycznej ścieżki dźwiękowej.
Wyrusz w podróż przez ponad 30 synestetycznych, sensorycznych poziomów – od bujnych dżungli, przez tętniące życiem ulice Tokio po bardziej surrealistyczne lokalizacje. Dopasowuj bloki i twórz szalone kombinacje dzięki zupełnie nowej mechanice Burst. Urozmaicaj rozgrywkę różnorodnymi trybami dla jednego gracza i wyzwaniami. Możesz też zmierzyć się ze znajomymi lub nieznajomymi w rozgrywkach online. – brzmi opis gry.
