Ten kultowy serial ma jedyny odcinek w historii IMDb z oceną 10/10

Jakub Piwoński
2025/09/16 13:10
A jego autorem jest Rian Johnson.

12 lat temu, 15 września 2013 roku, widzowie po raz pierwszy zobaczyli Ozymandias – 14. odcinek 5. sezonu Breaking Bad. Dziś pozostaje on absolutnym fenomenem: to jedyny odcinek serialu telewizyjnego w historii IMDb, który utrzymuje perfekcyjną ocenę 10/10, i to na podstawie ponad 200 tysięcy głosów.

Breaking Bad
Breaking Bad

Breaking Bad ma najwyżej notowany odcinek w historii telewizji

Serwis IMDb wskazuje, że posiada ponad 32 tysiące odcinków z co najmniej tysiącem ocen. Tylko garstka – m.in. Gra o tron, Sukcesja, Zadzwoń do Saula, Sześć stóp pod ziemią, BoJack Horseman czy anime Atak Tytanów – zbliżyła się do poziomu 9,9/10. Ale fakt, że tylko jeden epizod osiągnął pełne 10/10, czyni z Ozymandiasa wydarzenie niecodzienne.

GramTV przedstawia:

Odcinek napisany przez Moirę Walley-Beckett i wyreżyserowany przez Riana Johnsona uchodzi za kulminację Breaking Bad – dramatyczne konsekwencje działań Waltera White’a eksplodują tu z pełną mocą. Przypomnijmy, że Breaking Bad opowiada historię nauczyciela chemii Waltera White’a, który w obliczu choroby wchodzi w świat produkcji metamfetaminy. W odcinku Ozymandias jego imperium rozpada się w dramatycznych okolicznościach. Bryan Cranston i Anna Gunn stworzyli kreacje tak intensywne, że wbiły się w pamięć fanów na zawsze.

Znaczenie Ozymandiasa wykracza jednak poza sam serial. To dowód na siłę pojedynczego odcinka telewizyjnego – w czasach binge-watchingu przypomina, że jedna godzina dobrze napisanej i zrealizowanej historii może stać się kulturowym punktem odniesienia. Od lat trwa dyskusja, czy to najlepszy odcinek telewizyjny w historii, bo konkurecja jest ogromna. Fakt pozostaje faktem: tylko Ozymandias osiągnął pułap, którego nie zdołał dotknąć żaden inny serialowy epizod.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/12-years-ago-today-we-got-the-only-10-10-tv-episode-ever-on-imdb/

Popkultura
serial
Breaking Bad
Rian Johnson
IMDb
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


