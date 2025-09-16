Ten kultowy serial ma jedyny odcinek w historii IMDb z oceną 10/10

12 lat temu, 15 września 2013 roku, widzowie po raz pierwszy zobaczyli Ozymandias – 14. odcinek 5. sezonu Breaking Bad. Dziś pozostaje on absolutnym fenomenem: to jedyny odcinek serialu telewizyjnego w historii IMDb, który utrzymuje perfekcyjną ocenę 10/10, i to na podstawie ponad 200 tysięcy głosów.

Breaking Bad ma najwyżej notowany odcinek w historii telewizji

Serwis IMDb wskazuje, że posiada ponad 32 tysiące odcinków z co najmniej tysiącem ocen. Tylko garstka – m.in. Gra o tron, Sukcesja, Zadzwoń do Saula, Sześć stóp pod ziemią, BoJack Horseman czy anime Atak Tytanów – zbliżyła się do poziomu 9,9/10. Ale fakt, że tylko jeden epizod osiągnął pełne 10/10, czyni z Ozymandiasa wydarzenie niecodzienne.