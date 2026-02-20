Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe/stare Aniołki Charliego. W reboocie wystąpią Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu

Jakub Piwoński
2026/02/20 12:40
Tego się raczej nikt nie spodziewał.

Jak wiemy z wcześniejszych doniesień od The Hollywood Reporter, studio Sony Pictures zatrudniło scenarzystę Pete’a Chiarelliego, który przygotuje nową wersję kultowego serialu z lat 70. Prace nad scenariuszem już trwają, ale premiera projektu nie została jeszcze ujawniona. Tego jednak, że do projektu zostaną zaangażowane gwiazdy wersji z początku nowego milenium, nikt się nie spodziewał.

Aniołki Charliego
Aniołki Charliego

Nowe Aniołki Charliego z aktorkami z wcześniejszych dwóch filmów

Najpopularniejsza odsłona serii pojawiła się w kinach w latach 2000–2003, wyreżyserowana przez McG i z udziałem Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu. Próba reboota w 2019 roku, nad którą czuwała Elizabeth Banks, zakończyła się jednak klapą – film został chłodno przyjęty zarówno przez krytyków, jak i widzów. Teraz scenarzysta Chiarelli stoi przed wyzwaniem połączenia ducha oryginału z nowoczesnym podejściem.

Co zaskakujące, jak donosi The InSneider, Drew Barrymore, Cameron Diaz i Lucy Liu mają powrócić do projektu – choć nie wiadomo jeszcze, czy będą głównymi bohaterkami, czy raczej przekażą pałeczkę nowemu trio Aniołków. Wiadomo także, że Chiarelli próbuje też znaleźć sposób na powrót Demi Moore, która zagrała byłego Aniołka w sequelu z 2003 roku, mimo że jej postać zginęła w filmie.

Przypomnijmy, że marka Aniołków Charliego wciąż ma silną pozycję w popkulturze. Serial z lat 70. wyniósł na szczyty kariery Farrah Fawcett, Kate Jackson i Jaclyn Smith, słynąc nie tylko z akcji, ale i z pewnej zmysłowości bohaterek. Wersja Banks próbowała odwrócić ten wizerunek, stawiając na inteligencję i siłę kobiet, ale nie ta wizja nie trafiła w gusta widowni. Bardzo możliwe, że nowy scenarzysta będzie chciał powrócić do lekko infantylnego stylu wcześniejszych Aniołków.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/19/cameron-diaz-drew-barrymore-and-lucy-liu-to-return-for-charlies-angels-reboot

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




