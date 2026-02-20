Nowe/stare Aniołki Charliego. W reboocie wystąpią Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu

Jak wiemy z wcześniejszych doniesień od The Hollywood Reporter, studio Sony Pictures zatrudniło scenarzystę Pete’a Chiarelliego, który przygotuje nową wersję kultowego serialu z lat 70. Prace nad scenariuszem już trwają, ale premiera projektu nie została jeszcze ujawniona. Tego jednak, że do projektu zostaną zaangażowane gwiazdy wersji z początku nowego milenium, nikt się nie spodziewał.

Nowe Aniołki Charliego z aktorkami z wcześniejszych dwóch filmów

Najpopularniejsza odsłona serii pojawiła się w kinach w latach 2000–2003, wyreżyserowana przez McG i z udziałem Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu. Próba reboota w 2019 roku, nad którą czuwała Elizabeth Banks, zakończyła się jednak klapą – film został chłodno przyjęty zarówno przez krytyków, jak i widzów. Teraz scenarzysta Chiarelli stoi przed wyzwaniem połączenia ducha oryginału z nowoczesnym podejściem.