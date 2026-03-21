Od dwudziestu lat gramy w tak samo zaprojektowane gry? Twórca niezależnego hitu uważa, że branża pozbawiona jest innowacji

Gry są coraz ładniejsze, ale też pod względem gameplayu nie różnią się od produkcji sprzed dwudziestu lat?

Produkcja studia od lat uchodzi za jedną z najbardziej złożonych symulacji w świecie gier. W jej surrealistycznym uniwersum postać gracza może mutować, frakcje zwierząt tworzą dynamiczne relacje społeczne, a nawet elementy otoczenia mogą zyskać świadomość. Mimo to Bucklew uważa, że to dopiero początek możliwości.

Twórca Caves of Qud chce przesunąć granice projektowania gier i wykorzystać pełnię mocy współczesnych komputerów. Brian Bucklew z Freehold Games przekonuje, że branża wciąż tkwi w schematach sprzed dwóch dekad, mimo ogromnego postępu technologicznego.

W najnowszym wywiadzie przyznał, że współczesne gry nie nadążają za rozwojem sprzętu, zwłaszcza w kontekście sieci i mocy obliczeniowej procesorów:

Myślę, że gry tak naprawdę nie nadrobiły zaległości, przynajmniej w segmencie AAA, względem tego, jak potężne stały się zarówno obliczenia, jak i sieci. Wiele gier nadal działa tak, jakby miało do dyspozycji jeden megabit transferu, podczas gdy dziś standardem jest co najmniej 25 megabitów, a wielu graczy ma już łącza gigabitowe. Co się stanie, jeśli wypełnimy to rozgrywką?

Zdaniem dewelopera problem dotyczy także wykorzystania CPU. Twórcy skupiają się głównie na obciążaniu kart graficznych, podczas gdy nowoczesne procesory oferują ogromne, często niewykorzystane zasoby.

Bucklew zwrócił uwagę, że większość współczesnych produkcji symuluje stosunkowo proste stany świata. Nawet najbardziej efektowne strzelanki, jak Call of Duty, nie wymagają od procesora skomplikowanych obliczeń poza podstawową logiką ruchu i trafień.