Wszyscy korzystają z AI przy produkcji gier. Nawet wielcy producenci jak Capcom

Nikt jednak nie chce się do tego otwarcie przyznać.

Gracze nie zdają sobie sprawy, że ich ulubione gry już teraz zostały stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja od początku budzi skrajne emocje w branży gier, jednak według przedstawicieli największych firm technologicznych jej obecność jest znacznie większa, niż wielu graczy przypuszcza. Podczas konferencji GDC głos w tej sprawie zabrał Jack Buser, odpowiedzialny za sektor gier w Google Cloud. Jego zdaniem AI już dziś jest fundamentem produkcji wielu hitów.

Buser od lat znajduje się w centrum rozwoju technologii dla gier. Przez ponad dekadę pracował w Sony nad usługami PlayStation, a następnie dołączył do Google, gdzie rozwijał między innymi Stadię oraz rozwiązania chmurowe dla branży. Obecnie odpowiada za narzędzia AI, które mają przyspieszyć produkcję i obniżyć koszty tworzenia gier.

Według niego problem rosnących wydatków jest jednym z największych wyzwań współczesnego rynku. Koszty produkcji znacząco wzrosły, podczas gdy uwaga graczy skupia się głównie na starszych tytułach.

Koszt produkcji gier w całej branży, także mobilnej, niemal się podwoił od 2017 roku. Ponad połowa czasu spędzanego przez graczy przypada na tytuły mające ponad sześć lat. Wydajesz więc dwa razy więcej, aby dotrzeć do mniej niż połowy odbiorców. I nie odczuwasz tego wzrostu, bo przejmują go inne firmy, chyba że jesteś Robloxem albo chińskim wydawcą. Dla wielu firm sytuacja wygląda dziś dość ponuro.

Rozwiązaniem ma być właśnie sztuczna inteligencja. Narzędzia oferowane przez Google Cloud, takie jak Gemini czy Nano Banana Pro, pozwalają ograniczyć powtarzalne i czasochłonne zadania w procesie produkcji.

Usuwamy żmudną, powtarzalną pracę o niskiej wartości z ciągu produkcyjnego.

Buser przyznaje jednak, że temat AI pozostaje kontrowersyjny. Porównuje obecne reakcje do dawnych obaw wobec grafiki 3D czy rozgrywki online. Jego zdaniem branża mobilna szybciej zaakceptowała zmiany.

Segment mobilny zawsze był o krok przed innymi.

Jako przykład praktycznego wykorzystania AI wskazuje współpracę z Capcomem. Studio korzysta z narzędzi Google do generowania i selekcjonowania pomysłów na elementy świata gry.