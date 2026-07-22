Laureatka Oscara w gęstym horrorze w stylu Obsesji. To będzie hit jesieni?

Pierwsze reakcje po pokazach sugerują, że Other Mommy może okazać się jednym z największych horrorów tej jesieni. Jessica Chastain zaskoczy fanów?

Choć do premiery pozostało jeszcze kilka miesięcy, Other Mommy już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie wśród miłośników horrorów. Wszystko za sprawą zwiastuna wyświetlanego przed seansami Odysei Christophera Nolana. Widzowie, którzy zobaczyli materiał na dużym ekranie, zgodnie przyznają, że może to być jedna z najbardziej intrygujących produkcji grozy tego roku. Jessica Chastain w nietypowym wydaniu. Zwiastun Other Mommy Za reżyserię filmu odpowiada Rob Savage, twórca bardzo dobrze przyjętego Host, który w czasie pandemii udowodnił, że potrafi budować napięcie nawet przy bardzo ograniczonych środkach. Wszystko wskazuje na to, że także tym razem postawi na psychologiczny niepokój zamiast tanich efektów.

Największym zaskoczeniem może okazać się jednak Jessica Chastain. Laureatka Oscara kojarzona jest przede wszystkim z dramatami i ambitnym kinem, dlatego jej powrót do horroru może zainteresować nawet osoby, które na co dzień nie śledzą tego gatunku. Aktorka ma wprawdzie na koncie występy w takich produkcjach jak Mama, Crimson Peak. Wzgórze krwi czy To: Rozdział 2, ale w ostatnich latach skupiała się głównie na rolach dramatycznych.

GramTV przedstawia:

Zwiastun rozpoczyna się od pozornie zwyczajnej sceny. Dziewczynka podjada lody na obiad, gdy przyłapuje ją matka grana przez Chastain. Początkowo rozmowa ma lekki i ciepły charakter, jednak z każdą kolejną minutą atmosfera staje się coraz bardziej niepokojąca. W pewnym momencie kobieta zaczyna zadawać córce dziwne pytania, między innymi o to, czy pamięta, skąd naprawdę pochodzi. W sieci pojawiają się opinie, że Other Mommy może być jednym z tych horrorów, które zaskoczą nie efektownymi potworami, lecz gęstą atmosferą i psychologicznym napięciem. To właśnie takie produkcje w ostatnich latach coraz częściej zdobywają uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Przykładem jest chociażby Obsesja. Premiera Other Mommy została zaplanowana na 9 października. Jeśli pierwsze reakcje po zwiastunie okażą się trafne, jesienią fani horrorów mogą otrzymać jedną z najciekawszych premier gatunku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









