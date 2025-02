Oczekiwany film science fiction trafi do kin później. To superprodukcja o UFO

Wytwórnia potwierdziła, że Disclosure Spielberga, czyli jeden z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction 2026 roku, nie trafi do kin 15 maja. Produkcja zadebiutuje miesiąc później, czyli 12 czerwca. Tym samym zajmuje miejsce filmów Danielsów, który został w ogóle wycofany z kalendarza premier.

Disclosure uniknie bezpośredniej rywalizacji z Avengers: Doomsday (1 maja) i The Mandalorian and Grogu (22 maja). W nowym terminie film będzie walczył o uwagę widzów z rebootem Strasznego filmu oraz Toy Story 5 (19 czerwca).

Przypomnijmy, że nowy projekt Spielberga to Disclosure, który ma opowiadać o tematyce UFO i spotkania naszej cywilizacji z przybyszami z kosmosu. Scenarzystą jest David Koepp, który wcześniej wielokrotnie współpracował z reżyserem nad Parkiem Jurajskim, Wojną światów, czy Indianą Jonesem i Królestwem Kryształowej Czaszki. Pisarz twierdzi, że będzie to powrót do korzeni, zarówno dla niego, jak i Spielberga.

W obsadzie znaleźli się: Josh O’Connor, Emily Blunt, Colin Firth, Eve Hewson oraz Colman Domingo. Niedawno ostatni z wymienionych aktorów omówił scenariusz do Disclosure i przyznał, że popłakał się podczas jego czytania.