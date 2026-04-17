Nadchodząca ekranizacja popularnego fantasy zachwyca. Pokazano pierwsze ujęcia, zapowiadające epicką walkę o magię

Podczas tegorocznego CinemaCon Paramount Pictures zaprezentowało pierwsze fragmenty filmu Children of Blood and Bone, czyli ekranizacji bestsellerowej powieści Tomi Adeyemi. Za kamerą stanęła Gina Prince-Bythewood, która odpowiada również za scenariusz wspólnie z autorką książki.

Children of Blood and Bone – nadchodzący film fantasy pokazano na CinemaCon

Akcja filmu rozgrywa się w fantastycznym królestwie inspirowanym afrykańską kulturą, gdzie magia została brutalnie odebrana mieszkańcom. Główna bohaterka wyrusza w niebezpieczną podróż, aby przywrócić utraconą równowagę, a w jej misji towarzyszy brat oraz dwoje sprzymierzeńców wywodzących się z królewskiego rodu. Wspólnie stają przeciwko tyranii i próbują odzyskać to, co zostało im odebrane.