Nadchodząca ekranizacja popularnego fantasy zachwyca. Pokazano pierwsze ujęcia, zapowiadające epicką walkę o magię

Radosław Krajewski
2026/04/17 11:10
Nadchodzi kolejna ekranizacja znanego fantasy, tym razem w formie filmu kinowego.

Podczas tegorocznego CinemaCon Paramount Pictures zaprezentowało pierwsze fragmenty filmu Children of Blood and Bone, czyli ekranizacji bestsellerowej powieści Tomi Adeyemi. Za kamerą stanęła Gina Prince-Bythewood, która odpowiada również za scenariusz wspólnie z autorką książki.

Akcja filmu rozgrywa się w fantastycznym królestwie inspirowanym afrykańską kulturą, gdzie magia została brutalnie odebrana mieszkańcom. Główna bohaterka wyrusza w niebezpieczną podróż, aby przywrócić utraconą równowagę, a w jej misji towarzyszy brat oraz dwoje sprzymierzeńców wywodzących się z królewskiego rodu. Wspólnie stają przeciwko tyranii i próbują odzyskać to, co zostało im odebrane.

Zaprezentowane materiały wskazują na widowiskową produkcję, w której kluczową rolę odgrywa konflikt między siłami pragnącymi odbudować dawny porządek a tymi, które chcą na zawsze wymazać magię z tego świata. Widzowie zgromadzeni na sali mogli zobaczyć fragmenty pełne rozmachu, ukazujące zarówno piękno magicznej krainy, jak i narastające napięcie prowadzące do otwartego konfliktu.

Na scenie pojawiła się reżyserka wraz z obsadą, w tym Thuso Mbedu, Damson Idris, Amandla Stenberg, Chiwetel Ejiofor oraz Regina King. Aktorzy zaprezentowali się w kostiumach inspirowanych światem filmu i opowiadali o tym, co przyciągnęło ich do projektu. W produkcji zobaczymy również takie gwiazdy jak Idris Elba i Viola Davis.

Przypomnijmy, że premiera Children of Blood and Bone została zaplanowana na 15 stycznia 2027 roku.

Źródło:https://deadline.com/2026/04/children-of-blood-and-bone-gina-prince-bythewood-cinemacon-1236862591/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

