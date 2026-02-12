Oczekiwana ekranizacja fantasy od Amazona nabiera kształtów. Twórcy składają obietnicę

Po takich słowach będą musieli jej dotrzymać.

Amazon przyspiesza prace nad aktorską adaptacją bestsellerowej powieści fantasy Fourth Wing. Czwarte skrzydło. Jednym z kluczowych twórców projektu jest Michael B. Jordan, który pełni funkcję producenta wykonawczego i niedawno ujawnił nowe informacje o oczekiwanej ekranizacji książek autorstwa Rebeki Yarros. Teraz pojawiły się kolejne doniesienia, tym razem dotyczące obsady serialu. Foto: Daria Bobrova Fourth Wing. Czwarte skrzydło – Michael B. Jordan składa obietnice dotyczącą obsady serialu fantasy od Amazona Za sterami projektu stoi Meredith Averill, znana z pracy przy serialach Locke & Key oraz Nawiedzony dom na wzgórzu. W produkcję zaangażowane są również Outlier Society Jordana, Kilter Films Jonathana Nolana i Lisy Joy oraz Premediated Production. Choć serial wciąż znajduje się na etapie przygotowań, twórcy jasno podkreślają, że casting będzie miał kluczowe znaczenie dla ostatecznego kształtu ekranizacji.

Michael B. Jordan w rozmowie z BBC zdradził, że poszukiwania obsady nadal trwają, a widzowie nie powinni spodziewać się oczywistych wyborów. Producent chce połączyć świeże twarze z rozpoznawalnymi aktorami, zachowując równowagę, która nie odciągnie uwagi od samej historii. To pozwala widzom zakochać się w bohaterach, których wyobrazili sobie w swojej głowie, bez żadnego bagażu i bez narzucania własnych odczuć wobec konkretnych aktorów. Wiedzcie więc, że nie będzie w tym nic tandetnego. Nie będzie oczywistych wyborów. Myślę, że całość okaże się autentyczna.

Jordan odniósł się także do pytania, czy sam pojawi się na ekranie. Jego odpowiedź była krótka i niejednoznaczna. Nie wiem. Szczegóły fabuły pozostają w dużej mierze tajemnicą, jednak serial ma wiernie opowiadać historię Violet Sorrengail. Bohaterka porzuca życie skryby i trafia do bezwzględnego Basgiath War College, gdzie szkoli się przyszłych jeźdźców smoków. Na rozkaz swojej matki, wojskowej generał, Violet musi przetrwać brutalny system szkolenia, którego motto brzmi ukończ albo zgiń. Produkcja bazuje na pierwszym tomie cyklu Empyrean autorstwa Rebekki Yarros. Od premiery w maju 2023 roku Fourth Wing stało się globalnym fenomenem, szczególnie na BookToku. Powieść spędziła 88 tygodni na liście bestsellerów New York Timesa, z czego przez 18 tygodni zajmowała pierwsze miejsce. W pierwszym tygodniu sprzedano ponad 2,7 miliona egzemplarzy, a książka doczekała się przekładów na wiele języków. Michael B. Jordan podkreśla, że międzynarodowa społeczność fanów będzie miała wpływ także na decyzje castingowe, co ma pomóc stworzyć adaptację trafiającą do widzów na całym świecie.

