Oczekiwana ekranizacja bestsellera science fiction w pierwszym zwiastunie. To będzie prawdziwy hit

To będzie prawdopodobnie najważniejszy film science fiction przyszłego roku. Sony Pictures oraz Amazon zaprezentowali pierwszy zwiastun Projektu Hail Mary. Materiał został zapowiedziany już kilka dni temu, kiedy wytwórnie udostępniły pierwszy plakat produkcji. Teraz do sieci trafił oficjalny trailer, który pokazuje sceny z oczekiwanej ekranizacji bestsellera science fiction napisanego przez Andy’ego Weira. Prawa do filmu zostały sprzedane jeszcze przed premierą książki w 2021 roku. Niedługo po jej premierze rozpoczęto prace nad stworzeniem filmowej adaptacji, która trafi do kin na wiosnę przyszłego roku. Zwiastun świetnie zapowiadającego się Projektu Hail Mary zobaczycie poniżej.

Projekt Hail Mary – pierwszy zwiastun oczekiwanego filmu science fiction

Historia opowiada o nauczycieli nauk ścisłych o imieniu Ryland Grace (Ryan Gosling), który nagle budzi się na statku kosmicznym oddalonym o lata świetlne od Ziemi, nie mając pojęcia, kim jest ani jak się tam znalazł. Wraz z powracającą pamięcią zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje wygasanie Słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko, co żyje na Ziemi… jednak niespodziewana przyjaźń sprawia, że być może nie będzie musiał robić tego samotnie.