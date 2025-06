Najbardziej oczekiwany film science fiction na pierwszym plakacie. Kiedy pojawi się zwiastun?

To w końcu się dzieje. Po pięciu latach od zawarcia umowy i czterech latach po publikacji książki, Amazon i Sony Pictures rozpoczynają promocję ekranizacji Projektu Hail Mary. Powieść została napisana przez Andy’ego Weira, twórcy głośnego Marsjanina. Zdjęcia do filmu odbyły się w ubiegłym roku, a już na wiosnę 2026 roku produkcja trafi do kin. Na osiem miesięcy przed debiutem filmu do sieci trafił pierwszy oficjalny plakat, który prezentuje najbardziej oczekiwaną ekranizację powieści science fiction najbliższych lat. Plakat zobaczycie poniżej.

Projekt Hail Mary – pierwszy plakat już w sieci. Kiedy premiera zwiastuna?

Na tym nie koniec niespodzianek, gdyż wytwórnie ogłosiły, że pierwszy zwiastun Projektu Hail Mary zadebiutuje już w najbliższy poniedziałek, czyli 30 czerwca. Tego dnia mamy zobaczyć około trzyminutowy zwiastun, więc fani kosmicznych klimatów mogą szykować się na sporo ciekawego materiału.