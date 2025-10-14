Octopath Traveler 0 z nowymi szczegółami. Nowi bohaterowie, Muzeum i Arena Potworów

Square Enix oraz Dokidoki Grooveworks ujawnili nowe informacje na temat nadchodzącej gry Octopath Traveler 0.

Najnowsze materiały związane z Octopath Traveler 0 przedstawiają tyrana Pardisa III, władcę Królestwa Edoras, nowych podróżników, którymi są Pius, Saoirse, Carinda i Xerc, a także nowe elementy systemu Town Building. Odkrywanie wszystkiego pewnie zajmie graczom trochę czasu, bowiem gra ma być naprawdę ogromna. Octopath Traveler 0 z nowymi szczególami Akcja Octopath Traveler 0 rozgrywa się na kontynencie Orsterra, tym samym, który poznaliśmy w pierwszej części serii. Fabuła opowiada o zemście i odkupieniu, a centralnym motywem są boskie pierścienie o które toczy się walka. Tym razem gracze staną naprzeciw okrutnego monarchy, który pragnie przejąć kontrolę nad całym światem, z pomocą nowych towarzyszy i dzięki możliwości budowania oraz rozwijania własnego miasta.

Twórcy przedstawili nam Paradisa III. Jest to monarcha władający Królestwem Edoras. Posiada bogactwo, potęgę i sławę, a jego nienasycona żądza władzy doprowadza do wojny, która ogarnia cały kontynent Orsterra. Twórcy opisują go komentarzem “Chciwość Pana Wszystkiego spowija cień nad Orsterrą…” Poznaliśmy także czterech nowych podróżników, którzy dołączą do przygody. Pierwszym z nich jest Pius, a jego klasa to kapłan. Jest to biskup Zakonu Świętego Płomienia, spokrewniony z matką protagonisty. W dzieciństwie okazał mu wielką dobroć, a teraz pragnie się odwdzięczyć. Jego najlepsza technika to Scales of Justice, które obniża obronę fizyczną i magiczną wszystkich wrogów oraz zwiększa atak fizyczny i magiczny wszystkich sojuszników na kilka tur. Saoirse to z kolei tancerka. Jest to wędrowna artystka o niezwykłym głosie i wyjątkowym poczuciu estetyki. Szuka partnera, który podzieli jej artystyczną wrażliwość. Jej najlepsza technika to Ruinous Aria. Nadaje ona sojusznikowi zdolność wykorzystywania słabości przeciwników niezależnie od ich rzeczywistych punktów słabości.

Carinda jest kupcem i pochodzi z małej wioski na obrzeżach Riverlands. Zjednuje sobie ludzi ciepłem i szczerością, a przy tym ma doskonały zmysł handlowy i nigdy nie przepuszcza okazji na zarobek. Jej najlepsza technika to Trick of the Trade. Zwiększa ona atak fizyczny wszystkich sojuszników i pozwala im uniknąć jednego ataku fizycznego. Ostatnim przedstawionym bohaterem jest Xerc i jest uczonym. Jest to ekscentryczny badacz zajmujący się soulstonami, uznawany za dziwaka w środowisku akademickim. Jego asystent stara się zdobyć fundusze na badania nad ogromnym soulstonem. Jego najlepsza technika to Soulstone’s Might, które zadaje wszystkim wrogom po jednym ataku wszystkich sześciu żywiołów: Ognia, Lodu, Błyskawicy, Wiatru, Światła i Ciemności. Ponadto odblokowywana w trakcie przygody Arena Potworów pozwala graczom na łapanie i wystawianie potworów do walki. Można realizować zlecenia związane z polowaniem na potwory, uczestniczyć w pojedynkach i zdobywać cenne nagrody. Gracze będą mieli także dostęp to Muzeum w którym będzie można słuchać muzyki zdobytej w postaci nut podczas podróży, przeglądać dzienniki przygód, wystawiać na pokaz legendarne skarby odnalezione w ukrytych lokacjach. Muzykę w miasteczku Wishvale można też dostosować, wybierając ulubione motywy z zebranych partytur. Octopath Traveler 0 zadebiutuje 4 grudnia 2025 roku na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch oraz PC (Steam i Microsoft Store).