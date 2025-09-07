Octopath Traveler 0 będzie olbrzymie. Square Enix zapowiada 100 godzin rozgrywki

Octopath Traveler 0 z fabułą na ponad 100 godzin.

Informacje pochodzą z wywiadu japońskiego magazynu Famitsu z producentem serii Octopath Traveler, Hiroto Suzukim. Streszczenie zostało udostępnione przez użytkownika Reddita . Suzuki podkreślił, że sto godzin to przewidywane minimum na przejście głównego wątku, z możliwością wydłużenia czasu gry dzięki eksploracji dodatkowej zawartości.

Square Enix ujawniło nowe szczegóły dotyczące nadchodzącego Octopath Traveler 0. Dla fanów gier RPG zapowiada się monumentalne doświadczenie. Sama główna linia fabularna gry ma zająć graczom około stu godzin.

Ponadto, jak wynika z informacji udostępnionych przez wspomnianego internautę, Octopath Traveler 0 zaoferuje masę nowej zawartości, w tym system budowania miast oraz zmienne zdolności bohaterów. Gra ma stanowić znacznie więcej, niż prosty port mobilnej gry Champions of the Continent. Suzuki zaznaczył, że to pełnowymiarowa, gruntownie odświeżona wersja z licznymi innowacjami.

„0” w tytule symbolizuje pierścień oraz ideę „odbudowy miasta od zera”. Gra wprowadzi spersonalizowanego protagonistę, tworzonego przez graczy. Ponadto odświeżono oprawę graficzną, nadając jej bardziej realistyczny styl, a także udźwiękowiono w pełni całą główną fabułę.

Octopath Traveler 0 zadebiutuje 4 grudnia 2025 roku. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2.