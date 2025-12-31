Zaloguj się lub Zarejestruj

Ocean’s 14 staje się faktem. Legendarna ekipa wraca do gry

Jakub Piwoński
2025/12/31 11:30
0
0

George Clooney potwierdza start zdjęć, powrót oryginalnej obsady i zupełnie nowe podejście do kultowej serii.

Seria Ocean’s oficjalnie wraca – i to nie tylko na papierze. George Clooney potwierdził, że Ocean’s 14 jest w aktywnym przygotowaniu, trwają poszukiwania lokacji, a zdjęcia mają rozpocząć się w październiku 2026 roku. Tym samym kończą się spekulacje i zostaje potwierdzone to, co krążyło w mediach od dłuższego czasu: kontynuacja kultowego cyklu jest faktem.

Ocean’s 11
Ocean’s 11

Ocean’s 14 – start zdjęć już w 2026 roku

Co równie istotne, udało się zebrać oryginalną obsadę. Clooney zapowiedział swój powrót jako Danny Ocean, a razem z nim na ekranie ponownie zobaczymy Brada Pitta, Matta Damona, Julię Roberts, Dona Cheadle’a i Andy’ego Garcię. To dokładnie ten zestaw nazwisk, który uczynił serię jednym z najważniejszych heist movie XXI wieku.

Nowy film ma wyraźnie inny ton niż poprzednie części. Clooney zdradził, że inspiracją jest klasyczna komedia Going In Style z 1979 roku – opowieść o starzejących się złodziejach, którzy muszą pogodzić doświadczenie z ograniczeniami wieku. Ocean’s 14 ma więc opierać się nie na brawurze, lecz sprycie, dystansie i świadomości upływu czasu.

GramTV przedstawia:

Wciąż otwartą kwestią pozostaje reżyser. Steven Soderbergh, twórca oryginalnej trylogii, konsekwentnie odmawia powrotu. Od miesięcy mówi się natomiast o Davidzie Leitchu, który współpracował już z Pittem przy Bullet Train. Wcześniej spekulowano, że reżyserem filmu będzie Edward Berger – to kolejny mocny kandydat. Czekamy jednak na oficjalne potwierdzenie.

Warto dodać, że równolegle powstaje prequel serii, osadzony w latach 60., z Margot Robbie i Bradleyem Cooperem jako rodzicami Danny’ego Oceana. Uniwersum Ocean’s ewidentnie wchodzi w nową fazę.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/30/oceans

Tagi:

Popkultura
sequel
matt damon
George Clooney
Brad Pitt
Julia Roberts
nowy film
Ocean’s 14
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112