Ocean’s 14 staje się faktem. Legendarna ekipa wraca do gry

Seria Ocean’s oficjalnie wraca – i to nie tylko na papierze. George Clooney potwierdził, że Ocean’s 14 jest w aktywnym przygotowaniu, trwają poszukiwania lokacji, a zdjęcia mają rozpocząć się w październiku 2026 roku. Tym samym kończą się spekulacje i zostaje potwierdzone to, co krążyło w mediach od dłuższego czasu: kontynuacja kultowego cyklu jest faktem.

Ocean’s 14 – start zdjęć już w 2026 roku

Co równie istotne, udało się zebrać oryginalną obsadę. Clooney zapowiedział swój powrót jako Danny Ocean, a razem z nim na ekranie ponownie zobaczymy Brada Pitta, Matta Damona, Julię Roberts, Dona Cheadle’a i Andy’ego Garcię. To dokładnie ten zestaw nazwisk, który uczynił serię jednym z najważniejszych heist movie XXI wieku.