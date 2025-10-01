Obsidian rozwija Grounded 2. Aktualizacja z gigantycznym pająkiem

Aktualizacja Hairy and Scary odmienia Grounded 2.

Miłośnicy Grounded 2 mogą zacierać ręce. Obsidian Entertainment udostępniło właśnie pierwszą znaczącą aktualizację zawartości nazwaną „Hairy and Scary”. W centrum uwagi znajduje się wielki pająk, AXL. Hairy and Scary w Grounded 2 Oprócz przerażającego pająka aktualizacja wzbogaca świat gry o szereg nowych elementów ekwipunku i systemów. Wprowadzono dwa zupełnie nowe komplety pancerza, a arsenał broni powiększył się o łuk i włócznię. Gracze, którzy lubią tematyczne dekoracje, zyskali nowe ozdoby inspirowane pająkami.

Wśród nowości znalazło się uproszczone narzędzie BUILD.M, które zostało zaimplementowane, aby budowanie stało się bardziej dynamiczne i intuicyjne. Chociaż aktualizacja zadebiutowała na początku października, deweloperzy zadbali również o zawartość ograniczoną czasowo, związaną z nadchodzącym Halloween. Aktualizacja „Hairy and Scary” wprowadza również udogodnienia w zakresie jakości życia.

Szczegóły związane z aktualizacją znajdziemy na stronie Xbox Wire. Przypomnijmy, że Grounded 2 zadebiutowało we wczesnym dostępie 29 lipca 2025 roku. Gra jest dostępna na PC i Xbox Series X/S.

