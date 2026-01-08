Obsidian Entertainment pracuje nad czterema nowymi grami. Studio może szykować duże ogłoszenia

Obsidian Entertainment, jedno z kluczowych studiów należących do Xbox Game Studios, ma obecnie pracować aż nad czterema nowymi projektami. Informację tę przekazał Jez Corden z redakcji Windows Central, znany z dobrych kontaktów w branży. Choć szczegóły pozostają nieznane, deweloper ma rozwijać jednocześnie zarówno mniejsze, jak i większe produkcje.

Obsidian Entertainment pracuje nad czterema nowymi grami

Studio ma za sobą wyjątkowo intensywny okres. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Obsidian wydał trzy duże gry: Avowed, The Outer Worlds 2 oraz Grounded 2, co uczyniło 2025 rok najlepszym w historii zespołu. Mimo to twórcy nie zamierzają zwalniać tempa, a nowe projekty mogą wkrótce zostać ujawnione – niewykluczone, że podczas pokazu Xbox Developer Direct zaplanowanego na 22 stycznia.