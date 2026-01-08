Zaloguj się lub Zarejestruj

Obsidian Entertainment pracuje nad czterema nowymi grami. Studio może szykować duże ogłoszenia

Jakub Piwoński
2026/01/08 07:45
0
0

Znany insider twierdzi, że twórcy Avowed i The Outer Worlds 2 rozwijają jednocześnie kilka projektów.

Obsidian Entertainment, jedno z kluczowych studiów należących do Xbox Game Studios, ma obecnie pracować aż nad czterema nowymi projektami. Informację tę przekazał Jez Corden z redakcji Windows Central, znany z dobrych kontaktów w branży. Choć szczegóły pozostają nieznane, deweloper ma rozwijać jednocześnie zarówno mniejsze, jak i większe produkcje.

Avowed
Avowed

Obsidian Entertainment pracuje nad czterema nowymi grami

Studio ma za sobą wyjątkowo intensywny okres. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Obsidian wydał trzy duże gry: Avowed, The Outer Worlds 2 oraz Grounded 2, co uczyniło 2025 rok najlepszym w historii zespołu. Mimo to twórcy nie zamierzają zwalniać tempa, a nowe projekty mogą wkrótce zostać ujawnione – niewykluczone, że podczas pokazu Xbox Developer Direct zaplanowanego na 22 stycznia.

GramTV przedstawia:

Wśród fanów szybko pojawiły się spekulacje dotyczące możliwego powrotu Obsidianu do serii Fallout. Studio ma silne związki z marką – nad Fallout: New Vegas pracowali m.in. Feargus Urquhart i Darren Monahan, a w grudniu do zespołu powrócił Tim Cain, jeden z twórców oryginalnego Fallouta. Dodatkowe domysły podsyciły niedawne wypowiedzi Todda Howarda, który zasugerował, że Bethesda „pracuje nad wieloma projektami” związanymi z marką.

Poza Falloutem możliwe są także kolejne odsłony The Outer Worlds, Grounded czy długo niewidzianej serii Pillars of Eternity. Nie można też wykluczyć zupełnie nowego IP. Na konkretne informacje przyjdzie jednak jeszcze poczekać.

Źródło:https://gamerant.com/avowed-grounded-new-games-obsidian-when/

Tagi:

News
zapowiedź
Obsidian Entertainment
Grounded
Avowed
nowe gry
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112