Hogwarts Legacy 2 z terminem premiery? Warner Bros zapowiada duże premiery na ten okres

To właśnie wtedy może zadebiutować oczekiwana kontynuacja Hogwarts Legacy.

Warner Bros. Discovery ujawniło nowe informacje o swoich planach dotyczących gier. Po okresie ciszy i reorganizacji, który nastąpił po ubiegłorocznych zwolnieniach obejmujących także stanowiska kierownicze, prezesi spółki zdradzili pierwsze konkrety dotyczące nadchodzących lat. Wynika z nich, że prawdziwy powrót największych marek Warner Bros. Games nastąpi dopiero w latach 2027 i 2028. Warner Bros. Games wyda swoje największe tytuły w 2027 i 2028 roku Głos w sprawie zabrał JB Perette, prezes Warner Bros. Discovery Global Streaming and Games, który w rozmowie z Variety odniósł się do sytuacji firmy oraz planów na najbliższą przyszłość. Według niego poprzedni rok był dla Warner Bros. okresem resetu i porządkowania strategii rozwoju gier.

W zeszłym roku przeprowadziliśmy reset, ponieważ byliśmy rozproszeni, rozwijając zbyt wiele marek jednocześnie i angażując zbyt szerokie grono zespołów. Rok 2026 ma być okresem przejściowym, w którym Warner Bros. Games wprowadzi na rynek dwie produkcje. Pierwszą z nich jest LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, a drugą mobilna gra inspirowana światem Gry o tron zatytułowana Dragon Fire. Firma sugeruje jednak, że są to dopiero wstęp do znacznie większych produkcji. Prawdziwe owoce naszej pracy zaczną być widoczne w latach 2027 i 2028.

GramTV przedstawia:

Perette potwierdził również, że Warner Bros. Games planuje powrót do swoich największych i najbardziej rozpoznawalnych marek. Choć nie padły konkretne tytuły, społeczność graczy już spekuluje na temat potencjalnych zapowiedzi. Wśród najczęściej wymienianych pojawia się kontynuacja Hogwarts Legacy, która została wcześniej potwierdzona jako projekt znajdujący w produkcji, oraz możliwy powrót serii Batman Arkham. Na oficjalne szczegóły przyjdzie jeszcze poczekać, jednak wszystko wskazuje na to, że Warner Bros. Games przygotowuje grunt pod duże premiery, które mają odbudować pozycję firmy w drugiej połowie dekady. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, lata 2027 i 2028 mogą okazać się jednymi z najważniejszych w historii growego oddziału Warner Bros. Pytanie jednak, czy odbędzie się to już pod wodzą Netflixa, czy też Paramountu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.