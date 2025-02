Obsidian Entertainment chce wytrwać 100 lat. Ma nawet na to pomysł

Obecnie studio Obsidian Entertainment ma 22 lata i wyróżnia się na rynku dzięki grom takim jak Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Outer Worlds oraz najnowszemu Avowed (w tym miejscu możecie przeczytać naszą recenzję). Twórcy wierzą, że długowieczność firmy jest możliwa, jeśli pozostaną wierni swoim zasadom.

Obsidian Entertainment chce przetrwać 100 lat

Obsidian uważa, że zachowując niewielkie rozmiary studia, koncentrując się na utalentowanych pracownikach i realistycznie podchodząc do oczekiwań sprzedażowych, długowieczność studia jest możliwa. Wiceprezesi Marcus Morgan i Justin Britch zapowiedzieli, że ich celem jest utrzymanie firmy przez kolejne 78 lat, aż do setnej rocznicy jej istnienia.