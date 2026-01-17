Oblivion Remastered sprzedał się w ponad milionie kopii na PS5. Gracze szybko porzucali grę?

Po ogromnym sukcesie Forza Horizon 5 na PS5 coraz częściej pojawiają się pytania o to, jak inne gry należące do Microsoftu radzą sobie na platformie Sony. Najnowsze szacunki Alinea Analytics wskazują, że klasyczne RPG Bethesdy również znalazło szerokie grono odbiorców.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered – sprzedaż i czas gry

Według analityka Rhyssa Elliotta z Alinea Analytics, Oblivion Remastered miał sprzedać się na PlayStation 5 w liczbie około 1,1 mln egzemplarzy. To wynik wyraźnie pokazujący, że marka The Elder Scrolls wciąż cieszy się dużą popularnością, nawet wiele lat po premierze oryginału.