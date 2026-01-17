Zaloguj się lub Zarejestruj

Oblivion Remastered sprzedał się w ponad milionie kopii na PS5. Gracze szybko porzucali grę?

Mikołaj Berlik
2026/01/17 10:00
Nowe dane analityczne pokazują, jak tytuły Microsoftu radzą sobie na konsolach Sony.

Po ogromnym sukcesie Forza Horizon 5 na PS5 coraz częściej pojawiają się pytania o to, jak inne gry należące do Microsoftu radzą sobie na platformie Sony. Najnowsze szacunki Alinea Analytics wskazują, że klasyczne RPG Bethesdy również znalazło szerokie grono odbiorców.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered – sprzedaż i czas gry

Według analityka Rhyssa Elliotta z Alinea Analytics, Oblivion Remastered miał sprzedać się na PlayStation 5 w liczbie około 1,1 mln egzemplarzy. To wynik wyraźnie pokazujący, że marka The Elder Scrolls wciąż cieszy się dużą popularnością, nawet wiele lat po premierze oryginału.

Jednocześnie zwrócono uwagę na niepokojący szczegół. Około połowa graczy na PS5 miała spędzić z grą średnio zaledwie 15 godzin, po czym zrezygnować z dalszej rozgrywki. Analitycy sugerują, że wpływ na to mogły mieć problemy techniczne oraz błędy, które pojawiały się po premierze odświeżonej wersji.

Dla porównania, inne tytuły Xbox Game Studios – jak Gears of War Reloaded – również lepiej sprzedawały się na PS5 niż na Xboxie, co wiąże się z silnym wpływem Game Passa. Dane te pokazują, że strategia multiplatformowa Microsoftu przynosi wymierne efekty sprzedażowe, choć utrzymanie długoterminowego zaangażowania graczy pozostaje osobnym wyzwaniem.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-elder-scrolls-4-oblivion-remastered-reportedly-sold-1-1-million-units-on-ps5

Tagi:

News
PC
wyniki sprzedaży
The Elder Scrolls
The Elder Scrolls IV: Oblivion
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Mikołaj Berlik
Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:00

To dlatego że TES się po prostu zestarzał. Sam przykładowo odpaliłem, zrobiłem run od szkoły magów do szkoły magów by dostać się na uniwersytet co pozwala tworzyć zaklęcia i... przypomniałem sobie jakim zawodem jest uniwersytet i mi się odechciało. Czeka aż mi się zechce. 




