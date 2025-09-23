Oblivion Remastered trafi wkrótce do pudełka? Microsoft ma szykować niespodziankę

Według jednego z branżowych insiderów już niedługo gracze otrzymają możliwość kupna fizycznego wydania odświeżonej wersji The Elder Scrolls IV: Oblivion.
Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, ilu graczy zagrało w The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. W sieci pojawiły się tymczasem interesującee doniesienia dla użytkowników, którzy marzą o postawieniu pudełka ze wspomnianym tytułem na swoich półkach. Odświeżona wersja kultowego RPG studia Bethesda ma bowiem doczekać się niebawem fizycznego wydania.
Wersja pudełkowa The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ma trafić niebawem do sprzedaży
W sieci od jakiegoś czasu pojawiają się plotki na temat pudełkowej wersji The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ale wciąż na czekamy na oficjalną zapowiedź. Niewykluczone, że nastąpi ona w najbliższym czasie. Według jednego z branżowych insiderów fizyczne wydanie odświeżonego RPG studia Bethesda ma ukazać się już w przyszłym miesiącu.
Autorem powyższych doniesień jest „billbil-kun”, który w przeszłości wielokrotnie dzielił się sprawdzonymi informacjami. Zdaniem wspomnianego insidera pudełkowa edycja The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ma trafić do sprzedaży już 13 października 2025 roku. Przedsprzedaż ma z kolei ruszyć już 29 września 2025 roku.
„billbil-kun” dodaje również, że zainteresowani muszą przygotować się na wydatek rzędu 44,99 euro, czyli około 190 złotych. Gracze PlayStation 5 mają znaleźć w pudełku płytę z grą oraz kod umożliwiający ulepszenie produkcji do wersji Deluxe. Zawartość fizycznego wydania na konsolach Xbox Series X nie jest natomiast znana.
Na koniec przypomnijmy, że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zadebiutowało na rynku 22 kwietnia 2025 roku. Odświeżona wersja kultowego RPG studia Bethesda dostępna jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wspomniany tytuł od momentu premiery znajduje się również w bibliotekach usług Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.
