Oblivion Remastered trafi wkrótce do pudełka? Microsoft ma szykować niespodziankę

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, ilu graczy zagrało w The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. W sieci pojawiły się tymczasem interesującee doniesienia dla użytkowników, którzy marzą o postawieniu pudełka ze wspomnianym tytułem na swoich półkach. Odświeżona wersja kultowego RPG studia Bethesda ma bowiem doczekać się niebawem fizycznego wydania.

Wersja pudełkowa The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ma trafić niebawem do sprzedaży

W sieci od jakiegoś czasu pojawiają się plotki na temat pudełkowej wersji The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ale wciąż na czekamy na oficjalną zapowiedź. Niewykluczone, że nastąpi ona w najbliższym czasie. Według jednego z branżowych insiderów fizyczne wydanie odświeżonego RPG studia Bethesda ma ukazać się już w przyszłym miesiącu.