Zaloguj się lub Zarejestruj

Oblivion Remastered doczeka się pudełkowej Edycji Deluxe. Cena pozytywnie zaskakuje

Patrycja Pietrowska
2025/09/30 15:30
0
0

Bethesda potwierdza fizyczne wydanie Oblivion Remastered.

Kilka dni temu pojawiły się o doniesienia o pudełkowych wersjach The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Okazuje się, że były one prawdziwe. Fizyczne wydanie odświeżonej wersji gry jest już dostępne w przedsprzedaży, a jego koszt wzbudza niemałe zdziwienie wśród społeczności graczy.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Fizyczna Edycja Deluxe Oblivion Remastered z datą premiery

Choć premiera cyfrowa Oblivion Remastered odbyła się już 22 kwietnia 2025 roku, to właśnie brak nośników fizycznych był tematem spekulacji. Teraz jednak, po miesiącach plotek, Bethesda na Twitterze dyskretnie potwierdziła nadejście fizycznej Edycji Deluxe. Kiedy ogłoszono szczegóły wydania, to właśnie cena zaskoczyła fanów, choć w pozytywnym sensie.

Fizyczna Edycja Deluxe, jak zauważa TheGamer, kosztuje bowiem 39,99 dolarów. Co istotne, jest to jedyna opcja, która trafi do sprzedaży – standardowa edycja fizyczna nie została zapowiedziana. Data premiery pudełkowego wydania została ustalona na 13 października 2025 roku.

GramTV przedstawia:

W ramach Edycji Deluxe gracze otrzymają wiele dodatków. W zestawie znajdują się duże fabularne rozszerzenia: Shivering Isles oraz Knights of the Nine. Oprócz tego, nabywcy zyskają dostęp do dodatkowej broni i zbroi, a także do cyfrowego artbooka oraz ścieżki dźwiękowej gry.

Na zakończenie przypomnijmy, że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ukazał się 22 kwietnia 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.thegamer.com/oblivion-remastered-physical-deluxe-edition-cheaper-than-digital/

Tagi:

News
Bethesda
RPG
The Elder Scrolls
wersja pudełkowa
The Elder Scrolls IV: Oblivion
Oblivion
pudełka
wydanie fizyczne
wydanie pudełkowe
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112