Oblivion Remastered doczeka się pudełkowej Edycji Deluxe. Cena pozytywnie zaskakuje

Kilka dni temu pojawiły się o doniesienia o pudełkowych wersjach The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Okazuje się, że były one prawdziwe. Fizyczne wydanie odświeżonej wersji gry jest już dostępne w przedsprzedaży, a jego koszt wzbudza niemałe zdziwienie wśród społeczności graczy.

Fizyczna Edycja Deluxe Oblivion Remastered z datą premiery

Choć premiera cyfrowa Oblivion Remastered odbyła się już 22 kwietnia 2025 roku, to właśnie brak nośników fizycznych był tematem spekulacji. Teraz jednak, po miesiącach plotek, Bethesda na Twitterze dyskretnie potwierdziła nadejście fizycznej Edycji Deluxe. Kiedy ogłoszono szczegóły wydania, to właśnie cena zaskoczyła fanów, choć w pozytywnym sensie.