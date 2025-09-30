Oblivion Remastered doczeka się pudełkowej Edycji Deluxe. Cena pozytywnie zaskakuje

Fizyczna Edycja Deluxe Oblivion Remastered z datą premiery
Choć premiera cyfrowa Oblivion Remastered odbyła się już 22 kwietnia 2025 roku, to właśnie brak nośników fizycznych był tematem spekulacji. Teraz jednak, po miesiącach plotek, Bethesda na Twitterze dyskretnie potwierdziła nadejście fizycznej Edycji Deluxe. Kiedy ogłoszono szczegóły wydania, to właśnie cena zaskoczyła fanów, choć w pozytywnym sensie.
Fizyczna Edycja Deluxe, jak zauważa TheGamer, kosztuje bowiem 39,99 dolarów. Co istotne, jest to jedyna opcja, która trafi do sprzedaży – standardowa edycja fizyczna nie została zapowiedziana. Data premiery pudełkowego wydania została ustalona na 13 października 2025 roku.
W ramach Edycji Deluxe gracze otrzymają wiele dodatków. W zestawie znajdują się duże fabularne rozszerzenia: Shivering Isles oraz Knights of the Nine. Oprócz tego, nabywcy zyskają dostęp do dodatkowej broni i zbroi, a także do cyfrowego artbooka oraz ścieżki dźwiękowej gry.
