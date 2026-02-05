Indiana Jones już niedługo na Switch 2. Minie jak z bicza strzelił

Wreszcie wiemy więcej na temat wydania Indiana Jones i Wielki Krąg na konsole Nintendo Switch 2. Wszystko dzięki dzisiejszemu Nintendo Direct.
Przede wszystkim ujawniono datę premiery wspomnianego hitu, ale nie tylko. Poznaliśmy też formę jego wydania i jest tutaj ciekawie.
Już za 3 miesiące Indiana Jones trafi na Nintendo Switch 2 i to od razu na kartridżu
Tak więc Indiana Jones i Wielki Krąg wyjdzie na Nintendo Switch 2 12 maja 2026 roku. To oznacza premierę półtora roku po pierwotnym wydaniu na PC i Xbox Series X/S, które pojawiło się na rynku w grudniu 2024 roku. Przypomnijmy, że wiosną 2025 roku po zakończeniu tymczasowego konsolowego embarga przygody amerykańskiego archeologa zawitały także na PlayStation 5.
Ale wróćmy do wydania na NS2, bo to pojawi się w dwóch wersjach. Jedyną z nich będzie ta cyfrowa, którą już teraz można zamówić przedpremierowo w Nintendo eShop. Niemniej to nie wszystko, bo Bethesda dostarczy nam również wersję fizyczną i to w pełnym tego słowa znaczeniu. W pudełku dostaniemy bowiem kartridż z grą.
Co istotne, tego samego dnia na konsoli Nintendo wyląduje również jedyny jak dotychczas dodatek fabularny, czyli Zakon Olbrzymów. Ten jednak dostępny będzie jedynie w wersji cyfrowej. Tak czy inaczej, do premiery Indiana Jones i Wielki Krąg zostały tylko nieco ponad 3 miesiące. Zapewne zleci szybko jak (Indiana Jones) z bicza strzelił.
