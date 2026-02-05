Indiana Jones już niedługo na Switch 2. Minie jak z bicza strzelił

Wreszcie wiemy więcej na temat wydania Indiana Jones i Wielki Krąg na konsole Nintendo Switch 2. Wszystko dzięki dzisiejszemu Nintendo Direct.

Przede wszystkim ujawniono datę premiery wspomnianego hitu, ale nie tylko. Poznaliśmy też formę jego wydania i jest tutaj ciekawie.

Już za 3 miesiące Indiana Jones trafi na Nintendo Switch 2 i to od razu na kartridżu

Tak więc Indiana Jones i Wielki Krąg wyjdzie na Nintendo Switch 2 12 maja 2026 roku. To oznacza premierę półtora roku po pierwotnym wydaniu na PC i Xbox Series X/S, które pojawiło się na rynku w grudniu 2024 roku. Przypomnijmy, że wiosną 2025 roku po zakończeniu tymczasowego konsolowego embarga przygody amerykańskiego archeologa zawitały także na PlayStation 5.