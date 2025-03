Obiecana łatka Civilization 7 nie zachęciła graczy do strategii. Tytuł otrzymał także pierwszy dodatek

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Firaxis Games podzieliło się sporą aktualizacją do Civilization 7. Miało to zachęcić fanów do powrotu lub wypróbowania nowej strategii po raz pierwszy, jednak liczby nie wskazują na taki stan rzeczy. Udostępniona zawartość jest oczywiście częścią roadmapy opisanej w poprzedniej wiadomości, więc już niedługo doczekamy się kolejnych zmian.

Civilization 7 - opis nowości w DLC oraz aktualizacji

Na stronie deweloperów pojawiła się pełna lista nowości oraz poprawek, jakie zostały wprowadzone do Civilization 7 wraz z patchem 1.1.0. Dzielą się one na zmiany dodane wyłącznie na PC oraz konsole, lecz udostępniono także listę odnoszącą się do wszystkich platform: