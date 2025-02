Firaxis Games naprawi Civilization 7. Twórcy dzielą się szczegółowymi planami

Civilization 7 - dodatek oraz zaktualizowana roadmapa

Już 4 marca ma zadebiutować update 1.1.0, który wprowadzi do Civilization 7 kilka znaczących ulepszeń pod względem między innymi interfejsu, nowy Cud Świata - Trójkąt Bermudzki oraz inne poprawki. Nieco później, czyli 25 marca, pojawi się kolejna łatka dodająca Mount Everest, kolejne zmiany w UI, czy też generacji mapy.

Kolejną nadzieją Firaxis Games na przywrócenie Civilization 7 do łask graczy jest nadchodzący dodatek o tytule Crossroads of the World - jest już on dostępny w sklepie Nintendo. Ma on zostać podzielony na dwie części, które pojawią się na początku oraz na końcu marca. Wśród nowej zawartości zobaczymy między innymi nowe szczyty górskie: nepalski Machapuchare, Góra Fudżi, bułgarski Vihren i peruwiańska Vinicunca oraz liderkę Adę Lovelace. Jest ona brytyjską matematyczką i pionierką programowania.