W filmie Obcy: Romulus 2 może powrócić kultowa postać. Tego się nie spodziewaliście

Jak wiemy, kontynuacja Romulusa jest już w przygotowaniu, co potwierdził szef 20th Century, Steve Asbell. Na pokładzie pozostają reżyser Fede Alvarez oraz aktorzy Cailee Spaeny i David Jonsson. Postać Cailee Spaeny, z racji charakteru, szybko uznano za nową wersję Ellen Ripley. Czy w nowym filmie zobaczymy jednak powrót oryginalnej wersji tej postaci, granej przez Sigourney Weaver? Warto zwrócić uwagę, że ta plotka ma silne uzasadnienie z uwagi na to, że w Romulusie mieliśmy już do czynienia z innym powrotem – technologia CGI dała nam możliwość ponownego spotkania z modelem androida, który w filmie z 1979 nosił imię Ash. Czas pokaże, ale sama możliwość powrotu tej kultowej postaci z pewnością rozbudza wyobraźnię.