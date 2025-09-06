Zaloguj się lub Zarejestruj

Obcy: Romulus 2 z dużą zmianą. Seria traci swojego architekta

Radosław Krajewski
2025/09/06 09:30
1
0

Zaskakująca decyzja reżysera.

Obcy: Romulus okazał się jednym z największych kinowych zaskoczeń ubiegłego lat, zarabiając na całym świecie 350 milionów dolarów i przywracając marce dawny blask. Sukces filmu sprawił, że 20th Century Studios błyskawicznie dało zielone światło na kontynuację, którą początkowo miał stworzyć ten sam duet odpowiedzialny za część pierwszą. Teraz okazało się jednak, że Fede Alvarez nie stanie ponownie za kamerą.

Obcy: Romulus

Obcy: Romulus 2 powstanie bez reżysera pierwszej części

Reżyser podczas rozmowy z serwisem TooFab na wydarzeniu Universal Studios Halloween Horror Nights ujawnił, że zakończył prace nad scenariuszem, lecz tym razem ograniczy się do roli producenta.

Właśnie skończyliśmy scenariusz sequela Romulusa. Ale przekażę pałeczkę i nie będę tym razem reżyserem. Zajmę się produkcją razem z Ridleyem Scottem, a obecnie poszukujemy nowego filmowca, który przejmie projekt – wyjaśnił Alvarez.

Scenariusz powstał ponownie we współpracy z Rodo Sayaguese’em, współautorem poprzedniej odsłony. Twórca przyznał jeszcze w zeszłym roku, że zespół miał już pomysły na kontynuację, szczególnie że Romulus zakończył się w otwarty sposób, zostawiając dwójkę bohaterów udających się w stronę planety Yvaga.

Moja filozofia jest taka, że nie powinno się kręcić sequela w dwa lata. Trzeba dać widzom czas, by naprawdę tego zapragnęli. Jeśli spojrzymy na Obcego i Obcego: Decydujące starcie, to między nimi minęło siedem lat. My również mamy swoje pomysły, dokąd ta historia powinna zmierzać – powiedział Alvarez w rozmowie z The Hollywood Reporter.

GramTV przedstawia:

W tej chwili nie wiadomo, kto przejmie reżyserię filmu Obcy: Romulus 2, jednak biorąc pod uwagę zaangażowanie Ridleya Scotta i Fede Alvareza w roli producentów, fani mogą spodziewać się projektu, który utrzyma wysoki poziom poprzedniej odsłony.

Źródło:https://toofab.com/2025/09/05/fede-alvarez-not-directing-alien-romulus-sequel-exclusive/

Popkultura
film
Disney
science fiction
Obcy
Alien
Fede Alvarez
20th Century Studios
sci-fi
Alien: Romulus
Obcy: Romulus
Obcy: Romulus 2
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Ray
Gramowicz
Dzisiaj 10:06

Obcy nie miał się tak dobrze od czasu Alien 2. Romulus i Earth może idealne nie są, ale lepsze niż cokolwiek wyszło przez ostanie ~20 lat z tej serii. Ale pewnie słupki i wykresy się nie zgadzały więc trzeba przetasować kadrę, a może będzie lepiej ... (szczerze wątpie).




