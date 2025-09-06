Obcy: Romulus 2 z dużą zmianą. Seria traci swojego architekta

Obcy: Romulus okazał się jednym z największych kinowych zaskoczeń ubiegłego lat, zarabiając na całym świecie 350 milionów dolarów i przywracając marce dawny blask. Sukces filmu sprawił, że 20th Century Studios błyskawicznie dało zielone światło na kontynuację, którą początkowo miał stworzyć ten sam duet odpowiedzialny za część pierwszą. Teraz okazało się jednak, że Fede Alvarez nie stanie ponownie za kamerą.
Obcy: Romulus 2 powstanie bez reżysera pierwszej części
Reżyser podczas rozmowy z serwisem TooFab na wydarzeniu Universal Studios Halloween Horror Nights ujawnił, że zakończył prace nad scenariuszem, lecz tym razem ograniczy się do roli producenta.
Właśnie skończyliśmy scenariusz sequela Romulusa. Ale przekażę pałeczkę i nie będę tym razem reżyserem. Zajmę się produkcją razem z Ridleyem Scottem, a obecnie poszukujemy nowego filmowca, który przejmie projekt – wyjaśnił Alvarez.
Scenariusz powstał ponownie we współpracy z Rodo Sayaguese’em, współautorem poprzedniej odsłony. Twórca przyznał jeszcze w zeszłym roku, że zespół miał już pomysły na kontynuację, szczególnie że Romulus zakończył się w otwarty sposób, zostawiając dwójkę bohaterów udających się w stronę planety Yvaga.
Moja filozofia jest taka, że nie powinno się kręcić sequela w dwa lata. Trzeba dać widzom czas, by naprawdę tego zapragnęli. Jeśli spojrzymy na Obcego i Obcego: Decydujące starcie, to między nimi minęło siedem lat. My również mamy swoje pomysły, dokąd ta historia powinna zmierzać – powiedział Alvarez w rozmowie z The Hollywood Reporter.
W tej chwili nie wiadomo, kto przejmie reżyserię filmu Obcy: Romulus 2, jednak biorąc pod uwagę zaangażowanie Ridleya Scotta i Fede Alvareza w roli producentów, fani mogą spodziewać się projektu, który utrzyma wysoki poziom poprzedniej odsłony.