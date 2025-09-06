Obcy: Romulus 2 z dużą zmianą. Seria traci swojego architekta

Obcy: Romulus okazał się jednym z największych kinowych zaskoczeń ubiegłego lat, zarabiając na całym świecie 350 milionów dolarów i przywracając marce dawny blask. Sukces filmu sprawił, że 20th Century Studios błyskawicznie dało zielone światło na kontynuację, którą początkowo miał stworzyć ten sam duet odpowiedzialny za część pierwszą. Teraz okazało się jednak, że Fede Alvarez nie stanie ponownie za kamerą.

Obcy: Romulus 2 powstanie bez reżysera pierwszej części

Reżyser podczas rozmowy z serwisem TooFab na wydarzeniu Universal Studios Halloween Horror Nights ujawnił, że zakończył prace nad scenariuszem, lecz tym razem ograniczy się do roli producenta.