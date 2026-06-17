Obcy: Romulus 2 może nie powstać? Wszystko przez plany Ridleya Scotta

Jak twierdzi Sneider, reżyser oryginalnego Obcego rozważa własny powrót do uniwersum i chce nakręcić kolejny film osadzony w tym świecie. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, studio nie zamierza jednocześnie rozwijać dwóch dużych projektów należących do tej samej marki. W efekcie los Obcego: Romulus 2 pozostaje niepewny, przynajmniej do czasu wyjaśnienia planów Scotta.

Jeszcze niedawno wydawało się, że sukces Obcego: Romulus niemal gwarantuje powstanie kontynuacji. Teraz jednak pojawiają się informacje, które stawiają przyszłość projektu pod dużym znakiem zapytania. Według branżowego insidera Jeffa Sneidera studio 20th Century Studios wstrzymało prace nad sequelem, a powodem ma być Ridley Scott.

Nie byłby to zresztą pierwszy przypadek, gdy twórca wpływa na kierunek rozwoju serii. Wielu fanów do dziś wspomina anulowanego Obcego 5 w reżyserii Neilla Blomkampa. Projekt miał wsparcie Sigourney Weaver i zakładał powrót bohaterów znanych z klasycznych części cyklu, ale ostatecznie nigdy nie doczekał się realizacji.

Według wcześniejszych doniesień Scott miał również odegrać ważną rolę w zamieszaniu wokół samego Obcego: Romulus 2. Pierwotnie za film odpowiadać miał Fede Álvarez, reżyser pierwszej części. Problem pojawił się jednak wtedy, gdy twórca chciał wykorzystać w kontynuacji postać Davida, androida granego przez Michaela Fassbendera w filmach Prometeusz i Obcy: Przymierze. Scott miał nie zgodzić się na taki ruch, ponieważ sam chciał zachować możliwość dalszego rozwijania historii Davida w przyszłości. Według Sneidera właśnie ten kreatywny konflikt doprowadził do odejścia Álvareza od projektu.

Od tego czasu stanowisko reżysera pozostaje oficjalnie nieobsadzone. W marcu pojawiły się wprawdzie pogłoski, że jednym z kandydatów jest Michael Sarnoski, twórca filmu Ciche miejsce: Dzień pierwszy, jednak do dziś nie zostały one potwierdzone. Co ciekawe, cała sytuacja dotyczy marki, która przeżywa obecnie bardzo dobry okres. Obcy: Romulus zarobił na świecie około 350 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym około 80 milionów, stając się największym sukcesem serii od wielu lat. Na Disney+ w ubiegłym roku debiutował z kolei serial Obcy: Ziemia, który został z powiedzeniem przedłużony na drugi sezon.

Na razie pozostaje więc czekać na decyzję Ridleya Scotta. To od niej może zależeć, czy widzowie zobaczą kontynuację przygód Rain, czy też uniwersum Obcego ponownie skręci w stronę historii zapoczątkowanej przez Prometeusza i Przymierze.