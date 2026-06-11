Obcy: Izolacja 2 w pierwszym gameplayu. Tak wygląda rozgrywka z wczesnej alfy z oczekiwanego horroru science fiction

Jedna z niespodzianek tegorocznego Summer Game Fest doczekała się nowej prezentacji.

Od lat pierwszy Obcy: Izolacja pojawia się w zestawieniach gier, które najbardziej zasługują na kontynuację. Marzenie fanów zostało spełnione na tegorocznym Summer Game Fest, gdzie oficjalnie potwierdzono Obcy: Izolacja 2. Pierwsze materiały i wrażenia z rozgrywki sugerują, że studio doskonale rozumie, czego oczekiwali miłośnicy serii. Obcy: Izolacja 2 – pierwsze spojrzenie na rozgrywkę z oczekiwanej kontynuacji Podczas pokazu udostępniono około 30 minut rozgrywki z początku kampanii, a redakcja VGC otrzymała możliwość opublikowania kilku minut z rozgrywki z wczesnej wersji alfa. Gracze trafiają na opuszczoną planetę, gdzie rozpoczynają poszukiwania zaginionych członków załogi. Już od pierwszych minut uwagę zwraca znaczący skok jakości oprawy graficznej. Twórcy zestawiają nowe materiały z fragmentami gry z 2014 roku, co pozwala łatwo dostrzec różnicę między obiema produkcjami.

Nie zmieniło się jednak to, co było największą siłą oryginału. Atmosfera nieustannego zagrożenia pozostaje fundamentem rozgrywki. Nawet w momentach, gdy można przypuszczać, że ksenomorf jeszcze nie pojawi się na ekranie, napięcie nie opuszcza gracza ani na chwilę. Pomagają w tym rozbudowane efekty pogodowe, potężne uderzenia dźwięku oraz bardzo umiejętnie budowana atmosfera grozy. W trakcie eksploracji nie zabraknie znajomych elementów. Wentylacyjne szyby, pod którymi można się ukryć, ciasne korytarze i prowizoryczne kryjówki szybko przypominają, dlaczego pierwsza część zdobyła tak wielu fanów. Gdy jednak na scenę wkracza ksenomorf, staje się jasne, że nadal nie jesteśmy łowcą, lecz ofiarą. Nowa wersja kultowego przeciwnika prezentuje się imponująco. Obcy jest większy, bardziej szczegółowy i jeszcze bardziej przerażający niż wcześniej, ale zasady pozostają jednak niezmienne. Najważniejsze jest przetrwanie, unikanie wykrycia i zachowanie ciszy. Nawet latarka, która początkowo wydaje się niezbędnym narzędziem, może stać się zagrożeniem, ponieważ jej światło ułatwia przeciwnikowi namierzenie gracza.

GramTV przedstawia:

Creative Assembly ponownie stawia na iluzję nieustannego polowania. Ksenomorf patroluje otoczenie, zagląda do kolejnych pomieszczeń i sprawia, że trudno ocenić, czy właśnie nas zauważył. Gra zachęca do ciągłego przemieszczania się, ale jednocześnie skutecznie paraliżuje strachem przed wykonaniem jednego błędnego ruchu. Nie zabraknie również brutalnych scen śmierci. Pierwsze relacje wskazują, że eliminacje są równie bezwzględne i sugestywne jak w poprzedniej odsłonie. Dodatkowo twórcy często wykorzystują elementy otoczenia do generowania nieprzewidzianych zagrożeń. W jednym z pokazanych fragmentów eksplozja rury wywołuje pożar, który zmusza gracza do podjęcia natychmiastowej decyzji i jednocześnie zwraca uwagę ksenomorfa. Na obecnym etapie Obcy: Izolacja 2 sprawia wrażenie produkcji bardzo wiernej swojemu poprzednikowi. Dla wielu fanów będzie to jednak zaleta, a nie wada. Wszystko wskazuje na to, że twórcy postawili na rozwinięcie sprawdzonej formuły przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii, zamiast całkowicie ją przebudowywać.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.