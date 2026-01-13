Zaloguj się lub Zarejestruj

O czym ma opowiadać tajemniczy film z Tomem Cruis’em? To porównanie może zaskakiwać

Jakub Piwoński
2026/01/13 09:30
Nowy film ma być tak bardzo inny od dotychczasowych ról aktora, że już teraz porównuje się go do słunnego występu w komedii Jaja w tropikach. Ale wystosowano też inne porównanie.

Digger, nowy film Alejandro G. Iñárritu z Tomem Cruisem w roli głównej, o którym pisaliśmy wcześniej w związku z ujawnionym materiałem, wciąż owiany jest tajemnicą. Kolejne wypowiedzi twórców i aktorów zaczynają rzucać na niego nowe światło. Produkcja, w której Cruise wciela się w postać o imieniu Digger Rockwell, zapowiada się na jedno z najbardziej nietypowych przedsięwzięć w jego karierze.

Digger
Digger

Digger ma być jak Dr Strangelove

Udostępniony w zeszłym miesiącu zwiastun ujawniał niewiele: widzieliśmy Cruise’a w akcji, z łopatą w dłoni i wyraźnie zmienionym wyglądem, sugerującym użycie protezy nosa. To kojarzy film z występem aktora w Jajach w tropikach. Oficjalny opis fabuły mówi o „potężnej postaci o globalnym zasięgu, która ściga się z czasem, by przekonać świat, że jest jego zbawcą – zanim katastrofalne skutki jej własnych działań doprowadzą do powszechnego zniszczenia”. To wystarczyło, by pojawiły się spekulacje, że bohater może być inspirowany Elonem Muskiem lub innymi współczesnymi figurami władzy i wpływu.

Nowe tropy przyniósł wywiad Jessego Plemonsa dla Variety. Aktor określił Diggera jako „jeden z najdziwniejszych, najzabawniejszych i najbardziej tragicznych scenariuszy”, jakie czytał, dodając, że film ma w sobie coś ze współczesnego Doktora Strangelove. Takie porównanie sugeruje satyrę polityczną, czarny humor i absurd jako narzędzia do opowiadania o sprawach ostatecznych – dokładnie tak, jak robił to Stanley Kubrick. Sam Iñárritu określa swój film mianem „komedii o katastrofalnych rozmiarach”.

Plemons unika zdradzania szczegółów, ale podkreśla zaangażowanie Cruise’a, który – jak mówi – w pełni pokazuje swoje aktorskie możliwości. W obsadzie znaleźli się również Sandra Hüller, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde i Emma D’Arcy. Digger trafi do kin 2 października 2026 roku, a wszystko wskazuje na to, że wcześniej zostanie zaprezentowany na jednym z wielkich europejskich festiwali – najpewniej w Wenecji.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/12/jesse-plemons-describes-inarritus-digger-as-modern-day-dr-strangelove

Popkultura
tom cruise
Jesse Plemons
Alejandro González Iñárritu
Digger
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




