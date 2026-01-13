O czym ma opowiadać tajemniczy film z Tomem Cruis’em? To porównanie może zaskakiwać

Nowy film ma być tak bardzo inny od dotychczasowych ról aktora, że już teraz porównuje się go do słunnego występu w komedii Jaja w tropikach. Ale wystosowano też inne porównanie.

Digger, nowy film Alejandro G. Iñárritu z Tomem Cruisem w roli głównej, o którym pisaliśmy wcześniej w związku z ujawnionym materiałem, wciąż owiany jest tajemnicą. Kolejne wypowiedzi twórców i aktorów zaczynają rzucać na niego nowe światło. Produkcja, w której Cruise wciela się w postać o imieniu Digger Rockwell, zapowiada się na jedno z najbardziej nietypowych przedsięwzięć w jego karierze.

Digger ma być jak Dr Strangelove

Udostępniony w zeszłym miesiącu zwiastun ujawniał niewiele: widzieliśmy Cruise’a w akcji, z łopatą w dłoni i wyraźnie zmienionym wyglądem, sugerującym użycie protezy nosa. To kojarzy film z występem aktora w Jajach w tropikach. Oficjalny opis fabuły mówi o „potężnej postaci o globalnym zasięgu, która ściga się z czasem, by przekonać świat, że jest jego zbawcą – zanim katastrofalne skutki jej własnych działań doprowadzą do powszechnego zniszczenia”. To wystarczyło, by pojawiły się spekulacje, że bohater może być inspirowany Elonem Muskiem lub innymi współczesnymi figurami władzy i wpływu.