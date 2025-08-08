Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy film science fiction z Tomem Cruisem skasowany? Warner Bros nie chce sfinansować projektu

Radosław Krajewski
2025/08/08 19:10
Zdjęcia miały rozpocząć się w tym miesiącu.

Tom Cruise usłyszał „nie” od dyrektorów Warner Bros. Jego najnowszy film science fiction Deeper napotkał na problemy z finansowaniem, przez które zdjęcia do produkcji nie wystartują w tym miesiącu. Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że między aktorem a wytwórnią pojawiły się napięcia związane ze zbyt dużym budżetem produkcyjnym. Okazują się one prawdą i Deeper może w ogóle nie powstać.

Deeper – zdjęcia do filmu anulowane. Warner Bros. nie chce sfinansować filmu Toma Cruise’a

Projekt, który miał być podwodnym thrillerem akcji w reżyserii Douga Limana i z Aną de Armas w jednej z głównych ról, pierwotnie oszacowano na 200 milionów dolarów. Cruise jednak naciskał na zwiększenie budżetu do 275 milionów. Początkowo nic nie wskazywało na to, że Warner Bros. wycofa się z planów realizacji filmu. Studio zainwestowało już środki w fazę przygotowawczą, w tym prewizualizację. Nagle jednak sytuacja uległa zmianie i górny limit budżetu, jaki Warner Bros. jest gotowe zaakceptować, wynosi obecnie 230 milionów dolarów. Według źródeł zaznajomionych z tą sprawą wytwórnia nie ma zamiaru przekraczać ustalonego budżetu.

Zmiana stanowiska zmusiła Cruise’a i jego zespół do gorączkowego poszukiwania nowego studia, które zgodzi się zrealizować film jeszcze tego lata. Według Matta Belloniego z Puck News projekt napotkał na problemy, gdyż żadne studio nie jest obecnie zainteresowane tym projektem.

Deeper, podwodna przygoda, którą Cruise miał nadzieję rozpocząć w tym miesiącu z de Armas pod okiem reżysera Douga Limana, została obecnie wstrzymana z powodu problemów budżetowych.

Universal, które było sugerowane jako potencjalny nowy dom dla Deeper, nawet nie usłyszało jeszcze oficjalnej propozycji, a Liman podobno rozgląda się już za innymi projektami - poinformował Belloni.

Cruise był wyjątkowo zdeterminowany, by doprowadzić do nakręcenia filmu. Spędził już miesiące na przygotowaniach wraz z Aną de Armas, jego obecną życiową partnerką. Jednak nawet Universal, będący jednym z największych graczy w branży, może nie być skłonny zaakceptować tak wysokich kosztów produkcji.

Liman opisał Deeper jako „thriller z elementami nadprzyrodzonymi”. Fabuła skupia się na zhańbionym astronaucie, który podejmuje się misji badania nowo odkrytego rowu oceanicznego. W trakcie ekspedycji bohater napotyka tajemniczą i niebezpieczną siłę.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/8/tom-cruises-deeper-put-on-hold-as-warner-bros-refuses-275-million-budget-scraps-planned-shoot-this-month

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

