Nowy film science fiction z Tomem Cruisem skasowany? Warner Bros nie chce sfinansować projektu

Tom Cruise usłyszał „nie” od dyrektorów Warner Bros. Jego najnowszy film science fiction Deeper napotkał na problemy z finansowaniem, przez które zdjęcia do produkcji nie wystartują w tym miesiącu. Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że między aktorem a wytwórnią pojawiły się napięcia związane ze zbyt dużym budżetem produkcyjnym. Okazują się one prawdą i Deeper może w ogóle nie powstać.

Deeper – zdjęcia do filmu anulowane. Warner Bros. nie chce sfinansować filmu Toma Cruise’a

Projekt, który miał być podwodnym thrillerem akcji w reżyserii Douga Limana i z Aną de Armas w jednej z głównych ról, pierwotnie oszacowano na 200 milionów dolarów. Cruise jednak naciskał na zwiększenie budżetu do 275 milionów. Początkowo nic nie wskazywało na to, że Warner Bros. wycofa się z planów realizacji filmu. Studio zainwestowało już środki w fazę przygotowawczą, w tym prewizualizację. Nagle jednak sytuacja uległa zmianie i górny limit budżetu, jaki Warner Bros. jest gotowe zaakceptować, wynosi obecnie 230 milionów dolarów. Według źródeł zaznajomionych z tą sprawą wytwórnia nie ma zamiaru przekraczać ustalonego budżetu.