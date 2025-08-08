Nowy film science fiction z Tomem Cruisem skasowany? Warner Bros nie chce sfinansować projektu

Deeper – zdjęcia do filmu anulowane. Warner Bros. nie chce sfinansować filmu Toma Cruise’a
Projekt, który miał być podwodnym thrillerem akcji w reżyserii Douga Limana i z Aną de Armas w jednej z głównych ról, pierwotnie oszacowano na 200 milionów dolarów. Cruise jednak naciskał na zwiększenie budżetu do 275 milionów. Początkowo nic nie wskazywało na to, że Warner Bros. wycofa się z planów realizacji filmu. Studio zainwestowało już środki w fazę przygotowawczą, w tym prewizualizację. Nagle jednak sytuacja uległa zmianie i górny limit budżetu, jaki Warner Bros. jest gotowe zaakceptować, wynosi obecnie 230 milionów dolarów. Według źródeł zaznajomionych z tą sprawą wytwórnia nie ma zamiaru przekraczać ustalonego budżetu.
Zmiana stanowiska zmusiła Cruise’a i jego zespół do gorączkowego poszukiwania nowego studia, które zgodzi się zrealizować film jeszcze tego lata. Według Matta Belloniego z Puck News projekt napotkał na problemy, gdyż żadne studio nie jest obecnie zainteresowane tym projektem.
Deeper, podwodna przygoda, którą Cruise miał nadzieję rozpocząć w tym miesiącu z de Armas pod okiem reżysera Douga Limana, została obecnie wstrzymana z powodu problemów budżetowych.
Universal, które było sugerowane jako potencjalny nowy dom dla Deeper, nawet nie usłyszało jeszcze oficjalnej propozycji, a Liman podobno rozgląda się już za innymi projektami - poinformował Belloni.
Cruise był wyjątkowo zdeterminowany, by doprowadzić do nakręcenia filmu. Spędził już miesiące na przygotowaniach wraz z Aną de Armas, jego obecną życiową partnerką. Jednak nawet Universal, będący jednym z największych graczy w branży, może nie być skłonny zaakceptować tak wysokich kosztów produkcji.
Liman opisał Deeper jako „thriller z elementami nadprzyrodzonymi”. Fabuła skupia się na zhańbionym astronaucie, który podejmuje się misji badania nowo odkrytego rowu oceanicznego. W trakcie ekspedycji bohater napotyka tajemniczą i niebezpieczną siłę.
