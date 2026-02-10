Zaloguj się lub Zarejestruj

Nvidia zmienia plany. Nie będzie RTX 50 Super, ale firma szykuje nową wersję RTX 5090

Radosław Krajewski
2026/02/10 16:00
Większość graczy i tak nie skorzysta z nowej oferty Nvidii.

Wydawało się, że Nvidia podjęła już decyzję, że w 2026 roku nie wypuści żadnej nowej karty graficznej, skupiając się na rozwoju sztucznej inteligencji. Jednak według najnowszych doniesień firma planuje rozszerzyć rodzinę kart graficznych RTX 50 o dodatkowy model z najwyższej półki. Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom nie chodzi jednak o serię SUPER, lecz o jeszcze mocniejszą wersję obecnego flagowca, czyli RTX-a 5090. Taki ruch może wzmocnić ofertę firmy, ale niewiele wskazuje na to, by skorzystali na nim gracze.

Nvidia GeForce RTX
Nvidia GeForce RTX

GeForce RTX 5090 Ti – Nvidia szykuje premierę nowej wersji najmocniejszej karty graficznej na rynku

Z nieoficjalnych informacji wynika, że producent rozważa wprowadzenie układu określanego roboczo jako GeForce RTX 5090 Ti. Premiera miałaby nastąpić w trzecim kwartale roku, co wpisywałoby się w tradycyjny cykl prezentacji sprzętu, potencjalnie w okolicach targów Computex. Źródła sugerują, że projekt jest zaawansowany, choć Nvidia nie potwierdziła jego istnienia.

W ostatnich latach strategia firmy wyraźnie przesunęła się w stronę rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją. Kolejne generacje układów graficznych coraz częściej trafiają do zastosowań profesjonalnych i centrów obliczeniowych, gdzie kluczowe znaczenie ma wydajność w zadaniach AI. W praktyce oznacza to, że ewentualny następca RTX 5090 mógłby być produktem skierowanym głównie do najbardziej wymagających klientów biznesowych.

Dla graczy taka karta nie musiałaby oznaczać przełomu. Spodziewana cena byłaby bardzo wysoka, a dostępność ograniczona. Nawet jeśli nowy model trafi na rynek konsumencki, najpewniej pozostanie sprzętem niszowym, wykorzystywanym przede wszystkim w zaawansowanych stacjach roboczych.

GeForce RTX 5090 Ti
GeForce RTX 5090 Ti
Źródło:https://wccftech.com/nvidias-replacement-for-the-rtx-50-super-series-could-be-a-mega-rtx-5090/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

