Nvidia zmienia plany. Nie będzie RTX 50 Super, ale firma szykuje nową wersję RTX 5090

Wydawało się, że Nvidia podjęła już decyzję, że w 2026 roku nie wypuści żadnej nowej karty graficznej, skupiając się na rozwoju sztucznej inteligencji. Jednak według najnowszych doniesień firma planuje rozszerzyć rodzinę kart graficznych RTX 50 o dodatkowy model z najwyższej półki. Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom nie chodzi jednak o serię SUPER, lecz o jeszcze mocniejszą wersję obecnego flagowca, czyli RTX-a 5090. Taki ruch może wzmocnić ofertę firmy, ale niewiele wskazuje na to, by skorzystali na nim gracze.

GeForce RTX 5090 Ti – Nvidia szykuje premierę nowej wersji najmocniejszej karty graficznej na rynku

Z nieoficjalnych informacji wynika, że producent rozważa wprowadzenie układu określanego roboczo jako GeForce RTX 5090 Ti. Premiera miałaby nastąpić w trzecim kwartale roku, co wpisywałoby się w tradycyjny cykl prezentacji sprzętu, potencjalnie w okolicach targów Computex. Źródła sugerują, że projekt jest zaawansowany, choć Nvidia nie potwierdziła jego istnienia.