Kontrowersje na premierze filmu o pierwszej damie USA

Jakub Piwoński
2026/01/30 14:50
Premiera dokumentu w Kennedy Center ograniczyła dostęp prasy, a w tle ICE i napięcia społeczne.

Premiera dokumentu Melania w Kennedy Center okazała się nie tylko wydarzeniem filmowym, ale i politycznym spektaklem. Amazon MGM Studios, który zapłacił za prawa do filmu 40 mln dol. i wydał kolejne 35 mln na marketing, ograniczył dostęp dziennikarzy głównego nurtu – wpuszczono jedynie wybrane media, w tym skrajnie prawicowy kanał One America News. To działanie wywołało pytania o cenzurę i kontrolę narracji przy dystrybucji w serwisach streamingowych.

Melania – film dokumentalny o pierwszej damie USA

Film jest również symbolicznym powrotem Bretta Ratnera, kontrowersyjnego reżysera oskarżonego o molestowanie w 2017 roku, który po latach milczenia ponownie stanął za kamerą. Ratner, znany z serii Godziny szczytu, podkreśla, że ekipa była podzielona – niektórzy prosili o niewymienianie ich w napisach końcowych, obawiając się reakcji administracji Trumpa. Co ciekawe, reżyser wrócił do łask m.in. dzięki wsparciu Donalda Trumpa, który postarał się także, by ten reżyserował nowe Godziny szczytu.

Premiera odbyła się w cieniu napięć społecznych – w kraju trwają kontrowersyjne naloty ICE, a Minneapolis stało się symbolem narastających sporów wokół prawa imigracyjnego. Bruce Springsteen nagrał nawet o tym piosenkę. Choć dokument formalnie dotyczy życia pierwszej damy, w tle widać, jak kino i polityka splatają się w jednym spektaklu medialnym.

Amazon, odpowiedzialny za dystrybucję, stara się balansować między komercyjnym sukcesem a ograniczaniem krytyki. W sieci pojawiły się już memy z pustych kin i słabej przedsprzedaży biletów – mimo to producenci zapewniają, że wyniki są „bardzo pozytywne”. Melania staje się więc nie tylko biograficznym portretem, ale także elementem polityki prezydenta USA, który wykorzystuje film do tego, by ponownie konfrontować się z mediami głównego nurtu w USA.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/melania-documentary-premiere-amazon-blocks-press-1236645317/

FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 15:23

Równie dużo treści i sensu by miał film o Agacie Dudzie




