Test karty RTX 3080 Ti z 20GB VRAM

Sampel, który nigdy nie trafił do masowej produkcji, pokazuje swój potencjał.
Wiedzieliśmy, że NVIDIA rozwijała RTX 3080 oraz RTX 3080 Ti z pamięcią 20 GB, bazując na manifestach wysyłkowych oraz bazach danych certyfikacyjnych, jednak NVIDIA nigdy oficjalnie nie potwierdziła istnienia tej karty.
ChintzyPC zaznacza, że nie uzyskał karty, lecz kupił ją na rynku wtórnym. Najbardziej w oczy rzuca się fakt, że karta detaliczna zazwyczaj nie trafia do klientów w takim stanie.
Użytkownik otrzymał ją w pudełku, co jest nietypowe dla przedpremierowego sprzętu, który zwykle krąży bez pełnego opakowania.
Jednocześnie rozbiórka GPU wskazuje na niestandardowy projekt, który nie odpowiada PCB detalicznych RTX 3080 Ti.
Użytkownik twierdzi, że GPU jest oznaczone jako GA102-250, a płytka PCB posiada układ pamięci z przodu i z tyłu, podobny do tego znanego z RTX 3090, z różnicą GDDR6X zamiast GDDR6.
Użytkownik twierdzi również, że rozmiar pamięci to 320-bit, jednak detaliczny RTX 3080 Ti ma 384-bit, co sugeruje, że karta została stworzona z aktywnych chipów pamięci obecnych tylko w tym konkretnym egzemplarzu PCB.
Z posta wynika również, że standardowe sterowniki GeForce nie umożliwiały normalnego działania karty.
Zamiast tego użytkownik zastosował zmodyfikowany sterownik dołączony do projektu “The Fifth GPU”, który precyzyjnie wskazuje „RTX 3080 Ti 20 GB” w obsługiwanych celach benchmarków.
Jest to nieoficjalne rozwiązanie, a autor posta podkreśla, że było ono wymagane, aby uzyskać normalne zachowanie karty w grach i testach wydajności.
Wyniki w grach są zbliżone do tych z RTX 3080, a nie typowej konfiguracji RTX 3080 Ti. Przypisuje to znacznemu ograniczeniu przepustowości, wynikającemu głównie z 320-bitowej magistrali, a także limitowi mocy 350 W.
Widoczne zegary pamięci to 19,5 Gb/s, a zegary rdzenia Nominal 4863, przy czym boost osiąga 5155 MHz. Karta zachowuje się jednak jak RTX 3080, mimo że jest znacznie mocniej podkręcona.
