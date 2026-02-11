Rozbiórka RTX 6000D 84GB GDDR7

28 razy po 3GB pamięci w specjalnej karcie na chiński rynek.

W filmie firmy „GINNSOD” możemy zobaczyć model serwerowy karty RTX 6000D firmy NVIDIA z pasywnym systemem chłodzenia.

Jest to, specjalna wersja flagowego procesora graficznego RTX Blackwell Workstation na rynek chiński.

Ten konkretny model jest dostarczany bez wbudowanych wentylatorów i w standardowych instalacjach opiera się wyłącznie na przepływie powietrza w obudowie.

NVIDIA opisuje ten system chłodzenia jako pasywny, z ewentualną opcją chłodzenia powietrzem lub cieczą.

Integrator w swoich stacjach roboczych, zastępuje standardowe pasywne chłodzenie niestandardowym blokiem wodnym.

Najbardziej nietypową częścią jest konfiguracja pamięci. W notatkach z demontażu podano 28 pakietów VRAM, każdy po 3 GB, co daje łącznie 84 GB, co odpowiada 448-bitowemu interfejsowi w układzie typu clamshell.