Rozbiórka RTX 6000D 84GB GDDR7

W filmie firmy „GINNSOD” możemy zobaczyć model serwerowy karty RTX 6000D firmy NVIDIA z pasywnym systemem chłodzenia.
Jest to, specjalna wersja flagowego procesora graficznego RTX Blackwell Workstation na rynek chiński.
Ten konkretny model jest dostarczany bez wbudowanych wentylatorów i w standardowych instalacjach opiera się wyłącznie na przepływie powietrza w obudowie.
NVIDIA opisuje ten system chłodzenia jako pasywny, z ewentualną opcją chłodzenia powietrzem lub cieczą.
Integrator w swoich stacjach roboczych, zastępuje standardowe pasywne chłodzenie niestandardowym blokiem wodnym.
Najbardziej nietypową częścią jest konfiguracja pamięci. W notatkach z demontażu podano 28 pakietów VRAM, każdy po 3 GB, co daje łącznie 84 GB, co odpowiada 448-bitowemu interfejsowi w układzie typu clamshell.
ComputerBase wcześniej przedstawił te dokładne obliczenia, opisując moduły 3 GB i 448-bitową magistralę dla 84 GB, w porównaniu z 96 GB na 512-bitowej magistrali dla pełnej wersji RTX PRO 6000.
Specyfikacja obliczeniowa różni się od poszczególnych wariantów. RTX 6000D ma 156 rdzeni SM i 19 968 rdzeni CUDA, wersja Pro 188 rdzeni SM i 24 064 rdzeni CUDA.
W notatkach z demontażu dodano oznaczenie GPU „G8202-891-KA-A1”, Developer NVIDIA oznacza „RTX 6000D BSE (GB202-891)” w sekcji dotyczącej wsparcia narzędzi deweloperskich.
Szersza linia RTX PRO 6000 Blackwell obejmuje trzy oficjalne warianty: Workstation Edition, Max-Q Workstation Edition i Server Edition, które są zbliżone pod względem specyfikacji, takich jak 96 GB pamięci GDDR7 z ECC.
RTX 6000D wyróżnia się, oferując zmniejszoną konfigurację pamięci (84 GB, 448 bitów) i mniejszą liczbę aktywnych rdzeni, a integrator pozycjonuje ją jako pasywną kartę serwerową, dostosowaną do niestandardowego chłodzenia cieczą w komputerach stacjonarnych.
GINNSOD sprzedaje gotowe komputery stacjonarne wyposażone w dwie karty RTX 6000D i procesor Threadripper PRO w cenie 26 000 USD.
