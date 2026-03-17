Marathon z nowym trybem gry. Już nie będziecie potrzebowali 2 kolegów

Już niedługo zresztą do produkcji Bungie ma zawitać kolejna nowość. Ta ucieszy szczególnie tych, którzy nie mają aż dwóch kolegów.

Duety pojawią się w Marathonie

Przypomnijmy, że domyślnie w Marathon zmagania toczone są w trzyosobowych zespołach. Teraz jednak deweloperzy chcą trochę poeksperymentować i w ramach tego wprowadzą na serwery tymczasowy tryb dla duetów. Te dostępne będą od 18 marca i godziny 18:00 polskiego czasu. Ale też nie na stałe, bo rzeczony eksperyment ma potrwać około 2 tygodnie. Jednocześnie jednak Bungie nie wyklucza, że w pewnym momencie tryb dla duetów może stać się stałym elementem zabawy. Ale jeszcze nie teraz. Bo teraz będzie on ograniczony nie tylko czasowo, ale i mapowo – zagramy w niego jedynie na Perimeter.