Nowy zwiastun Cthulhu: The Cosmic Abyss pokazuje wykorzystanie funkcji DualSense

Studio Big Bad Wolf opublikowało nowy materiał z gry Cthulhu: The Cosmic Abyss, skupiający się na funkcjach wersji na PlayStation 5. Deweloperzy chwalą się maksymalną immersją, wykorzystując pełen potencjał kontrolera DualSense, aby pogłębić wrażenie kosmicznego horroru.
Cthulhu: The Cosmic Abyss – atmosfera grozy w zasięgu dłoni
Wideo szczegółowo prezentuje, jak Cthulhu: The Cosmic Abyss wykorzystuje haptyczne wibracje oraz adaptacyjne efekty „Trigger”. Rozwiązania te mają być kluczowe w momentach, gdy psychika głównego bohatera jest wystawiona na próbę przez wpływ Cthulhu. Dodatkowo wersja na PS5 otrzyma wsparcie dla technologii Dolby Atmos, co przy odpowiednim nagłośnieniu ma pozwolić graczom w pełni zanurzyć się w mrocznej aurze oceanicznej bazy.
W Cthulhu: The Cosmic Abyss wcielamy się w postać Noaha – okultysty badającego sprawę tajemniczego zaginięcia górników na platformie wiertniczej na Oceanie Spokojnym. Śledztwo prowadzi do odkrycia mrocznych tajemnic, a największym zagrożeniem dla bohatera jest utrata zmysłów pod wpływem nadprzyrodzonych sił.
Rok 2053. Na całym świecie okultystyczne zagrożenie staje się coraz bardziej namacalne, a dziwne, niezrozumiałe zdarzenia mnożą się. W miarę jak zasoby na powierzchni Ziemi wyczerpują się, potężne korporacje zwracają się ku nieznanym głębinom oceanów, nieświadome pradawnego horroru, który wkrótce obudzą.
W tym pełnym napięcia thrillerze w stylu Lovecrafta wcielasz się w postać Noego, którego zadaniem jest zbadanie tajemniczego zniknięcia górników w głębinach Oceanu Spokojnego. Z pomocą swojego towarzysza AI, Key'a, eksploruj rozległe, labiryntowe więzienie R'lyeh – starożytne, zatopione miasto o cyklopowych rozmiarach – i oprzyj się pełzającemu szaleństwu wywołanemu wpływem Cthulhu. W samym sercu tego miejsca kryje się tajemnica, która może zburzyć twoje rozumienie rzeczywistości.
