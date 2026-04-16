Nowy zwiastun Cthulhu: The Cosmic Abyss pokazuje wykorzystanie funkcji DualSense

Studio Big Bad Wolf opublikowało nowy materiał z gry Cthulhu: The Cosmic Abyss, skupiający się na funkcjach wersji na PlayStation 5. Deweloperzy chwalą się maksymalną immersją, wykorzystując pełen potencjał kontrolera DualSense, aby pogłębić wrażenie kosmicznego horroru.

Cthulhu: The Cosmic Abyss – atmosfera grozy w zasięgu dłoni

Wideo szczegółowo prezentuje, jak Cthulhu: The Cosmic Abyss wykorzystuje haptyczne wibracje oraz adaptacyjne efekty „Trigger”. Rozwiązania te mają być kluczowe w momentach, gdy psychika głównego bohatera jest wystawiona na próbę przez wpływ Cthulhu. Dodatkowo wersja na PS5 otrzyma wsparcie dla technologii Dolby Atmos, co przy odpowiednim nagłośnieniu ma pozwolić graczom w pełni zanurzyć się w mrocznej aurze oceanicznej bazy.