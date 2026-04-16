Nowy zwiastun Cthulhu: The Cosmic Abyss pokazuje wykorzystanie funkcji DualSense

Mikołaj Berlik
2026/04/16 11:00
Oto specjalne nowości na PlayStation 5.

Studio Big Bad Wolf opublikowało nowy materiał z gry Cthulhu: The Cosmic Abyss, skupiający się na funkcjach wersji na PlayStation 5. Deweloperzy chwalą się maksymalną immersją, wykorzystując pełen potencjał kontrolera DualSense, aby pogłębić wrażenie kosmicznego horroru.

Cthulhu: The Cosmic Abyss – atmosfera grozy w zasięgu dłoni

Wideo szczegółowo prezentuje, jak Cthulhu: The Cosmic Abyss wykorzystuje haptyczne wibracje oraz adaptacyjne efekty „Trigger”. Rozwiązania te mają być kluczowe w momentach, gdy psychika głównego bohatera jest wystawiona na próbę przez wpływ Cthulhu. Dodatkowo wersja na PS5 otrzyma wsparcie dla technologii Dolby Atmos, co przy odpowiednim nagłośnieniu ma pozwolić graczom w pełni zanurzyć się w mrocznej aurze oceanicznej bazy.

W Cthulhu: The Cosmic Abyss wcielamy się w postać Noaha – okultysty badającego sprawę tajemniczego zaginięcia górników na platformie wiertniczej na Oceanie Spokojnym. Śledztwo prowadzi do odkrycia mrocznych tajemnic, a największym zagrożeniem dla bohatera jest utrata zmysłów pod wpływem nadprzyrodzonych sił.

Rok 2053. Na całym świecie okultystyczne zagrożenie staje się coraz bardziej namacalne, a dziwne, niezrozumiałe zdarzenia mnożą się. W miarę jak zasoby na powierzchni Ziemi wyczerpują się, potężne korporacje zwracają się ku nieznanym głębinom oceanów, nieświadome pradawnego horroru, który wkrótce obudzą.

W tym pełnym napięcia thrillerze w stylu Lovecrafta wcielasz się w postać Noego, którego zadaniem jest zbadanie tajemniczego zniknięcia górników w głębinach Oceanu Spokojnego. Z pomocą swojego towarzysza AI, Key'a, eksploruj rozległe, labiryntowe więzienie R'lyeh – starożytne, zatopione miasto o cyklopowych rozmiarach – i oprzyj się pełzającemu szaleństwu wywołanemu wpływem Cthulhu. W samym sercu tego miejsca kryje się tajemnica, która może zburzyć twoje rozumienie rzeczywistości.

Cthulhu: The Cosmic Abyss jest już dostępne w sprzedaży. Tytuł możemy sprawdzić na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

Źródło:https://gamingbolt.com/cthulhu-the-cosmic-abyss-trailer-highlights-the-immersive-terror-of-the-ps5s-dualsense

