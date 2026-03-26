Cthulhu: The Cosmic Abyss na nowym zwiastunie z rozgrywką. Twórcy przygodówki akcji przybliżają mechaniki gry

Fani lovecraftowskich klimatów mogą już szykować się na podwodną podróż. Nowy zwiastun Cthulhu: The Cosmic Abyss rzuca światło na to, jak w praktyce będzie wyglądać śledztwo w zatopionym mieście R’lyeh.

Cthulhu: The Cosmic Abyss – mroczne śledztwo w głębinach Pacyfiku już od 16 kwietnia

Najnowszy materiał z rozgrywki przybliża mechaniki detektywistyczne, system zarządzania energią oraz wpływ przedwiecznego zła na zmysły bohatera. Wcielając się w Noaha, przyjdzie nam zbadać przyczyny tajemniczego zawalenia się podwodnej kopalni, co doprowadzi nas prosto przed oblicze śpiącego bóstwa.