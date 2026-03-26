Cthulhu: The Cosmic Abyss na nowym zwiastunie z rozgrywką. Twórcy przygodówki akcji przybliżają mechaniki gry

Mikołaj Berlik
2026/03/26 10:00
Big Bad Wolf z Nacon dzielą się 4-minutowym materiałem.

Fani lovecraftowskich klimatów mogą już szykować się na podwodną podróż. Nowy zwiastun Cthulhu: The Cosmic Abyss rzuca światło na to, jak w praktyce będzie wyglądać śledztwo w zatopionym mieście R’lyeh.

Cthulhu: The Cosmic Abyss – mroczne śledztwo w głębinach Pacyfiku już od 16 kwietnia

Najnowszy materiał z rozgrywki przybliża mechaniki detektywistyczne, system zarządzania energią oraz wpływ przedwiecznego zła na zmysły bohatera. Wcielając się w Noaha, przyjdzie nam zbadać przyczyny tajemniczego zawalenia się podwodnej kopalni, co doprowadzi nas prosto przed oblicze śpiącego bóstwa.

Eksploracja mrocznych głębin będzie wymagać od graczy nie tylko spostrzegawczości, ale i strategicznego planowania. Badanie wskazówek i skrupulatne zbieranie dowodów zużywa ograniczony pasek energii. Aby go odnowić, Noah musi zbierać organiczne zasoby rozsiane po dnie oceanu. W nawigacji pomogą nam pokładowy SONAR oraz KEY – asystent sztucznej inteligencji, który będzie naszym jedynym łącznikiem z racjonalnym światem. Największym zagrożeniem nie są jednak drapieżniki, a wpływ Cthulhu. Granica między rzeczywistością a iluzją ma ulegać zatarciu, sprawiając, że gracz nie będzie mógł ufać własnym zmysłom.

Rok 2053. Na całym świecie okultystyczne zagrożenie staje się coraz bardziej namacalne, a dziwne, niezrozumiałe zdarzenia mnożą się. W miarę jak zasoby na powierzchni Ziemi wyczerpują się, potężne korporacje zwracają się ku nieznanym głębinom oceanów, nieświadome pradawnego horroru, który wkrótce obudzą.

W tym pełnym napięcia thrillerze w stylu Lovecrafta wcielasz się w postać Noego, którego zadaniem jest zbadanie tajemniczego zniknięcia górników w głębinach Oceanu Spokojnego. Z pomocą swojego towarzysza, sztucznej inteligencji o imieniu Key, eksploruj rozległe, labiryntowe więzienie R'lyeh – starożytne, zatopione miasto o cyklopowych rozmiarach – i oprzyj się pełzającemu szaleństwu wywołanemu wpływem Cthulhu. W samym sercu tego miejsca kryje się tajemnica, która może zburzyć twoje rozumienie rzeczywistości.

Jak już wspomnieliśmy, Cthulhu: The Cosmic Abyss zadebiutuje już 16 kwietnia 2026 roku na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

Źródło:https://gamingbolt.com/cthulhu-the-cosmic-abyss-trailer-outlines-investigative-mechanics-energy-and-more

